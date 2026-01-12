Romell Quioto es marginado en Arabia Saudita y revela el motivo

Arabia Saudita.

La situación de Al Najma de Romell Quioto y Deybi Flores cada vez pinta peor, el club de los futbolistas hondureños después de 14 partidos disputados en la Saudí Pro League continúa sumergido en lo más profundo de la tabla, con tan solo 2 puntos de 42 unidades disputadas y en la actual fecha lograron algo insólito.

A escasos minutos de lograr su primera victoria del torneo, con el resultado prácticamente en la bolsa, luego de ponerse arriba 2-1, Al Najma que contó con Deybi Flores todo el encuentro, concedió el empate al minuto 90+6'.

El equipo vio inmediatamente vio como Yousef Al Shammari le daba a Al Hazem un dramático triunfo y al club de los hondureños un profundo sin sabor, al cederle el juego sorprendentemente al rival en los últimos suspiros.