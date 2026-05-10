Rodrigo Auzmendi silenció el Monumental: así fue su cabezazo ante River Plate

Buenos Aires, Argentina.

¡Cabezazo letal! El argentino Rodrigo Auzmendi volvió a aparecer para San Lorenzo y lo hizo nada más y nada menos que en el Monumental ante River Plate en los octavos de final del torneo Apertura 2026 en Argentina. El exjugador del Motagua arrancó como titular y le dio un respiro a su equipo, ya que minutos antes se había quedado con un hombre menos tras la expulsión de Juan Cruz Reali (31'). Rodrigo Auzmendi apareció seis minutos después en la escena para amargar al conjunto millonario. La jugada nació con un saque largo del portero Orlando Gill: el balón le llegó a Nahuel Barrios que mandó un enorme centro al corazón del área.

Ahí apareció Auzmendi, el momento justo, superó a la defensa en el área chica y, con un cabezazo letal, mandó a silenciar el Monumental tras colocar el 1-0 que les dio la ventaja antes del descanso. El atacante que llegó a préstamo a San Lorenzo continúa su racha goleadora en su país natal. Este domingo certificó su quinto gol en 13 partidos disputados entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina con la camiseta de 'El Ciclón' tras su llegada el pasado marzo. Rodrigo Auzmendi sigue demostrando su olfato goleador marcándole a un histórico de Argentina. En el Banfield de Pedro Troglio se destacó con 4 goles en 15 partidos en el pasado Torneo Clausura 2025.

Eliminado en tanda de penales