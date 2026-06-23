La contundente respuesta del DT Portugal sobre el doblete de Cristiano

Estados Unidos.

El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró este martes que Cristiano Ronaldo también "tiene emociones", pero que "lo impresionante es la respuesta" que da, con base en el trabajo y el entrenamiento. Lo hizo en la rueda de prensa posterior al 5-0 de Portugal a Uzbekistán en Houston, en el que Cristiano Ronaldo firmó un doblete para contestar a la ola de críticas y noticias falsas alrededor de su selección."Fue una semana difícil porque no conseguimos el resultado para el que trabajamos (en el 1-1 ante Congo).

Fue una situación difícil y hay ruido que no es correcto, hay noticias falsas, pero luego también tenemos mucho apoyo. Cristiano es un jugador que en su club lo juega todo, está fresco y va partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, no hay que hacer planes", dijo Martínez. "Cristiano es humano, es normal tener emociones, lo impresionante es la respuesta, que es entrenar, trabajar y exigirse a sí mismo. Todos pueden hablar, pero nadie puede dudar de eso; le estaba preguntando y no sé si es genética, nunca trabajé con un jugador así", añadió. Martínez se rindió ante el legado de Cristiano y Leo Messi, que siguen dominando el fútbol mundial pese a estar en la fase final de sus carreras.

"Son jugadores que cambiaron el fútbol, que mejoraron el fútbol y que necesitaron su rivalidad para crecer constantemente. Nuestro capitán es un icono, está en el sexto Mundial, es el capitán de la selección portuguesa, es un ejemplo de lo que es jugar para la selección. Lo que hace es mejorar cada día y tener una actitud increíble dentro del vestuario, no solo en los goles, sino en las posiciones, abrir espacios, su disciplina. Muy contento por él, se lo merece, pero ya sé que está pensando en el próximo partido" contó Martínez.