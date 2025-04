Rueda critica a fiesteros, los que juegan burocrático y habla de Demetri Gordon

"Hemos perdido jugadores que se han roto la rodilla como el caso de Carlos Meléndez, de Javier Arriaga o del mismo Kervin Arriaga cuando estuvo en el Minnesota lo perdimos por ocho meses, se operó. Hay lesiones como las musculares que se repiten más a menudo".

Poco profesionalismo de jugadores: "Por ejemplo jugadores como Kevin Álvarez, como Yeison Mejía o Riky Zapata que iniciamos con él, el mismo Maylor Núñez, han tenido lesiones musculares y entonces uno dice que es el trajín del desgaste de los viajes, después están las canchas que algunas son difíciles. Los cuerpos técnicos son más profesionales, hay más tratamiento de los jugadores".

"Entonces ahí está la gran interrogante que uno dice, 'bueno, los jugadores van a tener que cuidarse y a aprender a quererse y respetar la profesión'. Porque ustedes ven la decepción que sufrí la semana pasada con el tema de (Kenny) Bodden y (Cristian) Sacaza jugando burocrático, futbolistas que yo he tenido ahí, estimulándolos, incluso, a veces hasta irrespetando a los técnicos".

"Como yo le decía la semana pasada a Sacaza, 'mirá Cristian, el profe Manuel por algo no te tiene titular, pero yo veo unas grandes condiciones en tí, ¿qué pasa? pero viene acá, lo estimulo para que vaya y sea titular en Marathón y resulta eso. O jugadores que llevo 20 meses esperando que cuando llegué, estaban en un momento lindo, los convocábamos y a las semanas... mencionaba el caso de Zapata, de Yeison Mejía, Kevin Álvarez y no volvieron nunca, Yeison hace 20 meses no es titular en Motagua, por dar un solo ejemplo, es muy irregular, no se sostienen tres o cuatro meses siendo figuras".

Ausencias por lesiones y suspensiones en Honduras: "Miremos el caso de Edwin Rodríguez, vean ustedes el comportamiento o rendimiento del Olimpia con la ausencia de un solo jugador, lo que pesa, y nosotros el año pasado tuvimos la ausencia de seis, la fecha pesada también seis lesionados y algunos con sanciones, ¿por qué? por mala educación, no se respetó el reglamento producto de que el arbitraje en la la liga no los respetamos, porque no nos podemos ganar amarillas por discutir pelotudeces, como se dice, o por hacer tiempo, aquí podemos, pero a nivel internacional... todo eso repercute en la selección y perder jugadores por amarillas ingenuas o faltas que no corresponden, todo eso nos ha afectado para tener ese nivel que queremos todos".