Reinaldo Rueda respondió a los cortes de pelo y se molestó tras pregunta

Tegucigalpa, Honduras,

¿Qué tanto le preocupa no ratificar el marcador ante estos equipos pensando en la tercera ronda?

No es lo mismo lo que se va a vivir en Copa Oro, lo que se va a vivir en los juegos de clasificación al Mundial, porque todas las selecciones van a querer ir al Mundial, puede que se den mayores espacios, lo importante es la generación de juego, nosotros llegamos con peligro al arco rival, es mucha coincidencia que las figuras sean los dos arqueros, eso habla de contundencia, se habla del juego de Honduras, quizá consolidar un poco la definición, es una lección para todos nosotros, para ustedes como medios, tenemos que lograron, nosotros subvaloramos mucho a los rivales, es algo incoherente, nosotros denigramos el nivel de Honduras y subvaloramos a los rivales, aún así estamos camino al Mundial y clasificamos a Copa Oro, a todos los rivales los miramos por encima del hombre. Yo creo que Concacaf ha crecido mucho, la competencia es difícil.

¿Cuál es su mayor preocupación de cara a Copa Oro?

Hay evaluaciones de los partidos, cada juego deja informaciones, pienso que en los dos partidos se fue mejorando, casi dos meses que no nos veíamos con los jugadores. Yo les dije que este partido lo íbamos a mejorar, por la cancha, la temperatura, que ya habíamos despegado contra Islas Caimán, este segundo partido iba a ser mejor, igual de difícil. Esta eso que hay que hacer seis, siete, ocho goles, ahí debemos de corregir eso, porque eso está generando una situación que no es real.

A Luis Santamaría lo queríamos desde antes, no tenía VISA para jugar ante Guatemala, lo veníamos siguiendo desde Juticalpa, pero, al final, se logró el pasaporte, la VISA Canadiense, hoy reemplazó a Nájar, tendrá la oportunidad para que compita con Cristopher Meléndez.

¿Cree que es en injusto el trato al Choco Lozano?

Ustedes nos pueden dar una mejor evaluación, es algo que viene desde hace años, que no es de ahora. Es la situación cuando se marca a un jugador por uno u otro detalle. Es la valentía de estos hombres, a pesar de todo ese rechazo de esa crítica, de exponerse, de exponer a su familia, de seguir y ponerse la camiseta, de salir otra vez como capitán, eso hay que aplaudirlo. Ojalá que Dios y el fútbol le den esa oportunidad de que nos dé el gol que nos clasifique al Mundial, que nos dé algo grande para que volvamos a quererlo o lo valoremos. Yo les dije a Alex y Choco que tenían la camiseta de Honduras impregnada en la piel, han sufrido, les dije: "Ustedes deben ser los líderes de la Selección". Cuando yo me fui ellos estaban empezando su camino, ahora reencontrarme con ellos con ese liderazgo, es algo de admirar por esa nobleza que tienen.

¿Qué mensaje le deja a la afición tras estos partidos?

Primero: darle las gracias a la gente que vino a acompañarnos. Yo les pido que queramos a esta selección, que respetemos a estos hombres, son de nuestra tierra y que si se equivocan no lo hacen de mala fe. Ustedes vieron que es difícil jugar contra esta selecciones del Caribe. Los primeros minutos fueron bruscos, pero la nobleza de los jugadores de evitar el roce. Ahora se vienen partidos difíciles, debemos recobrar la confianza, ya llevamos cuatro partidos sin perder, pero eso no se valora, se vienen más difíciles, yo pongo las manos por estos jugadores.

¿Qué opina de los cortes de pelo y los TikTok de los jugadores?

En la concentración de la Selección de Brasil, de cada grupo de jugadores tienen un estilista, que el equipo de damas de Brasil tienen un estilista. En la Selección de Chile viajaban dos estilistas, eso es algo a nivel mundial, no debemos ver eso con el tema táctico, porque eso se ve a nivel mundial.

¿Por qué no somos contundentes en el ataque?

Es difícil hacer un gol, estamos desubicados.

Costa Rica metió ocho goles

Ese es el problema, nos vivimos comparando, odiamos a Costa Rica, odiamos a México y nos vivimos comparando con ellos, seamos auténticos, reales, si nos vivimos comparando con los demás nunca seremos felices. No nos comparemos, valoremos lo nuestro, criticamos a México, pero queremos ser como México. Mire cómo quedó Inglaterra, México, no sé, necesitamos sensatez, ser más positivos, tenemos con muchos problemas, tenemos secuelas de la pandemia, no solo Honduras, toda Latinoamérica. Y si ustedes, que tienen el poder de esto, de tener una profesión tan linda no construimos, estamos difícil.