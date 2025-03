Reinaldo Rueda revela cuatro bajas de Honduras y responde sobre Chirinos

Tegucigalpa, Honduras.

Llamado de jugadores jóvenes. “En todos los morfociclos se hacen una convocatoria, se hacen una convocatoria mixta de jugadores que vienen desde hace 20 meses con nosotros y jugadores que están haciendo ese camino, otros que vienen. Si se pudiera llamar, con todo respeto, a valoración como sparring o para conocerlos. Se ha vinculado Roger Sander, José García, Raúl García, anteriormente Ángel Alvarado y es la idea, hacer una convocatoria mixta, vamos proyectando el relevo generacional, que se vayan impregnando de la Selección, ser exigentes para los hombres grandes y los maduros transmitir esa experiencia, ese comportamiento a los jóvenes, de hacer ese gana gana. Es la labor en ese tema de aprovechar el tiempo. Ahí tienes a los jóvenes que se proyectaron para Qatar, que ya pasó hace rato. Tenemos que irnos preparándonos.

A estos jóvenes los invito a que no aspiren a tener 25 o 30 años para estar en la Selección Nacional, el fútbol internacional nos está diciendo... Uno del Chelsea que hizo un hat-trick hace unos días. Miren, Bellingham con 19 años hace 2 años, Vitinho con 22 y mundial a los 19, Ramos a los 19, Martinelli y Vinicius con 22, miren lo que es el fútbol internacional a nivel de selecciones nacionales. Ustedes vieron el Mundial de Qatar en el primer partido, Arabia con Argentina ¿Qué pasó? Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez entraron, tenemos que estar preparándonos a los jóvenes para lo que se viene. Los mundialistas Sub-20 que estuvieron en Argentina 2023, quiénes son titulares en primera, Javier Arriaga, Tatum a veces, Carter se fue... De 20 jugadores que tuvo el profesor Alvarado, síndrome post Mundial. Ustedes creen que de 20 jugadores que disfrutaron un Mundial con buenos partidos, Ruiz ya no es titular, Sorto no lo es, que 2 o 3 sean titulares, preocupa. Hay que ver dónde está la problemática. A la Sub-17 significa que hay que acompañarla, después del Mundial hay que ver quiénes siguen por buen camino, que no se desvirtúen. Mire la dificultad que tienen estos jóvenes con la cantidad de extranjeros en la Liga Nacional, tenemos 60 extranjeros de los cuales nuestros jóvenes tienen que competir. Ellos tienen que tener esa vivencia, la exigencia es alta. Hay objetivos inmediatos, se viene Guatemala, Bermudas, eliminatorias y 5 o 6 partidos de Copa Oro, hay que jugar de aquí a noviembre unos 15 partidos, tenemos que planificar todo”.

Jóvenes están capacitados para vestir la camisa de la Selección. “Ese es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer, si ellos no se compartan, sino asumen la responsabilidad. Critico esto que tienen aquí, si aquí al lado está entrenando el profesor Espinel y al lado el profe Flores ¿Cuántos equipos tienen esa línea directa con las canchas? o existe el caso de entrenadores de Liga que no conocen al entrenador de la Sub-20, es un desperdicio. Si esa Sub-17, que ya clasificó al Mundial, pero no son mundialistas todavía porque de aquí a noviembre hay mucho trecho, que Dios los proteja al igual que el cuerpo técnico ¿Luego del Mundial que va a pasar? ¿Asimilan ser mundialista? ¿Síndrome post Mundial? Mire a la del profe Alvarado, que se comieron concentraciones, viajes, dinero en uniformes, amistosos, que solamente tengamos 2 o 3 titulares 2 años después de 20 jugadores ¿Entonces nosotros somos los malos siempre? o la infraestructura de clubes que no tienen, jugadores no se portan bien o los jugadores se dejan enloquecer por los representantes, hay muchos factores para que se desperdicie el jugador. Fueron 4 Juegos Olímpicos seguidos, mundialistas Sub-20 ¿A quién tenemos?”.

¿Julián Martínez, titular y no es parte ahorita de la Selección Mayor, qué le hace falta? “Competirle a Luis Vega, ese es el desafío, con el profesor Troglio era lateral izquierdo, volante de primera línea, central, aquí y allá, se estaba descontextualizando de su verdadera posición natural y si Luis Vega afloja, ya sabe. No ha estado en el nivel que nosotros queremos”.

Listado final, está listo. “Los de afuera, ya perdimos a Bryan Acosta y Joseph Rosales, Anthony Lozano y Edwin Rodríguez, quien está entrenando y no ha tenido minutos desde diciembre y usted me dice que está al 100% sin ningún partido, sin 15 minutos entrenando. Son 4 titulares que no van a estar. Guatemala se reunirá del 10 al 14, nosotros tenemos programados 11 y 12, para viajar el 14 ¿Por qué no están los de Olimpia aquí? Olimpia jugó el miércoles y si los llamo a recuperarlos para entregarlos mañana, el domingo hago el estímulo más fuerte, ellos viajan el 10 a San Francisco para jugar a jugar en sintética y el 14 harán doble jornada con el viaje, para recuperarlos y jugar contra Guatemala. Es lo que tenemos, hay que analizar ese trabajo”.

Una base de seguimiento. “Es el principal legado, hay objetivo a corto, mediano y largo plazo, que es ir al Mundial, en el intermedio es la Copa Oro y después la satisfacción. Nos fuimos a Ecuador y vamos al Mundial de Brasil donde nos encontramos a 8 o 9 jugadores que fueron titulares con nosotros en Sudáfrica, ese legado de jugadores, es trabajo nuestro”.

Jonathan Rubio dijo que siente que lo tienen en el olvido. “No lo tenemos en el olvido, lo estamos siguiendo, pero no lo he considerado por características, no valoro en eso que lo traiga”.

Opciones de las bajas. “Para eso estamos trabajando con los morfociclos, vamos buscando ese filtro, de esos jugadores que responden. Hay jugadores que se destacan bien en sus clubes y en la Selección les cuesta por múltiples factores. Miren a Raúl, ganó todo con Real Madrid, en la selección no pudo ganar. Aquí hay jugadores destacadísimos en clubes y en la Selección no se compartan igual, se siente inferiores, es algo inexplicable. Miren a Costly, suplente en Polonia, lo traía y corría, clasificó al Mundial, hizo un gol”.

Diferencias en las convocatorias. “Nosotros tenemos que poner bien los puestos en la tierra. De diciembre ahora quiénes son las revelaciones, las primeras 5 fechas bien y después todo se normalizó, como una montaña rusa, por todo, miren a Real España con Génesis, es la tarea.”

Gerson Argueta considerado ante Guatemala ante las opciones Edrick, Buba, Fonseca. “Y Marlon Licona, tapando allá en Cincinnati, tiene su trayectoria, liderazgo y hay que mejorar muchas cosas ante Edrick, Buba, Marlon, Fonseca y bien sabe que tiene que mejorar, sabe que está en ese desafío”.

Chirinos mencionó que quería una plática con usted sobre un pedido. “¿Y Michaell por qué les dijo eso a ustedes que necesita una reunión conmigo? Hace 8 días me amenazó que me iba a llamar y no me ha llamado (risas), siempre reviso el teléfono. no hemos conversado. La vez pasada me lo dijo, que quería conversar conmigo, él sabe que estoy siempre disponible”.