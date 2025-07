Real Madrid presenta a su tercer defensor más caro y deja mensaje a Yamal

Madrid, España.

Álvaro Carreras, lateral izquierdo del Real Madrid, afirmó este martes, durante su presentación oficial como futbolista blanco, que no se mete "en el tema números" y dijo estar tranquilo cuando fue preguntado en rueda de prensa por la cantidad que ha pagado el club madridista al Benfica (50 millones de euros). Esa cifra le convierte en el segundo defensa más caro de la historia del club, por detrás de Dean Huijsen (59 millones de euros) e igualado con Éder Militao.

Los términos del acuerdo económico con el Benfica, detallados ante la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), se hicieron oficiales este lunes. Carreras aseguró estar sólo centrado en trabajar para triunfar en el Real Madrid. "No me baso en eso (en las cantidades económicas). Estoy completamente seguro de lo que soy y puedo dar. No me meto en el tema números, estoy tranquilo. El fútbol de hoy en día mueve todo eso", dijo. También explicó cómo se desarrolló su fichaje por el Real Madrid y dijo que fue "largo" porque "siempre en el fútbol se habla mucho" y dejó claro que en todo ese proceso estuvo centrado en jugar para el Benfica al máximo nivel posible. "Teníamos el reto del Mundial. No salió como esperábamos y ahora cierro una puerta para abrir una puerta gigante. Y con ganas de afrontar una temporada que va a ser brillante para todos", destacó.

"Estaba completamente enfocado en el Benfica. Tenía el Mundial, un proyecto que habíamos preparado bien. No tuvimos un final de temporada como querríamos. Fue así. Hasta el último día no sabía nada hasta que se hizo todo oficial. Feliz de estar en Madrid y con muchísimas ganas", apuntó. "Esto es cumplir un sueño. Volver a mi casa. Tengo experiencias increíbles. Con muchas ganas de afrontar este reto y deseando empezar", comentó. Preguntado por si los brasileños Roberto Carlos y Marcelo Vieira fueron sus ídolos cuando era niño y jugaba en las categorías inferiores del Real Madrid, fue claro y contestó que sí: "Los dos fueron mi inspiración durante muchos años. Estuve tres años y pude ver a Marcelo en directo. Ha sido un lujo. Y he estado con Roberto y muy bien. Los dos son mis referentes", apuntó.



Conversación con el DT del Real Madrid

Asimismo, reconoció que ya ha hablado con Xabi Alonso, quien le deseó suerte y le dio la enhorabuena por haber fichado por el Real Madrid: "Jugaré en la posición que haga falta. Ahí estaré. Lo dejaré todo por esta camiseta". Sobre la reacción que tuvo su entorno cuando fichó por el Real Madrid, explicó que sus amigos no se lo creían porque pensaban que era "una locura". "Yo hasta el último momento no me lo creía. Estoy viviendo un sueño. Me tocó tomar la decisión de salir siendo un niño. Estoy preparado para vestir esta camiseta. Mi madre se emociona, pero es normal. A mí también me emociona esto", manifestó.

Para el Benfica, también tuvo buenas palabras: "Firmé por varios años y allí estaba tranquilo. Tenía que respetar todo, ha sido el club que me ha dado todo. Eternamente agradecido, me dieron la oportunidad. Todos los compañeros, la afición... Se portaron muy bien conmigo. No tengo ninguna queja. He dejado buenos amigos allí. La vida continúa. Estoy enfocado aquí y preparado".