Real Madrid con dos novedades en la convocatoria para su estreno

El Real Madrid, ahora con Xabi Alonso, se estrena este martes 19 de agosto en la temporada de la Liga de España enfrentando como local al Osasuna.
El argentino Franco Mastantuono entró en su primera convocatoria como jugador del Real Madrid, con opciones de debutar en el estreno en LaLiga EA Sports, partido para el que regresa Fede Valverde, tras una sobrecarga, y en el que Xabi Alonso no podrá contar con Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick, por lesión, ni Antonio Rüdiger por sanción.
Tras cuatro días de trabajo con el Real Madrid y con 18 años recién cumplidos, Mastantuono es la gran novedad de la primera convocatoria oficial de la temporada de Xabi Alonso.
Otra de las novedades es el canterano Thiago Pitarch. El joven mediocampista de 18 años ya debutó con el primer equipo en el encuentro amistoso ante el Tirol.
Además, los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, además de Mastantuono, podrán disputar sus primeros minutos con la camiseta blanca en su nuevo estadio.
HORARIO Y DÓNDE VERLO
El Real Madrid vs Osasuna de este martes 19 de agosto comenzará a partir de la 1 de la tarde, horario de Honduras. El duelo se podrá ver por la señal de Sky Sports.
CONVOCATORIA DEL REAL MADRID PARA EL DUELO ANTE OSASUNA:
Portero: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.
Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Militão, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.
Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch.
Delanteros: Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Vinícius, Rodrygo, Kylian Mbappé, Gonzalo García.