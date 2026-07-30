Real Madrid estremece el mercado de fichajes: Anuncia llegada de atacante

Madrid, España.

El Real Madrid sorprendió este miércoles al anunciar un nuevo fichaje para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. En esta ocasión, el club blanco apostó por fortalecer su zona ofensiva con la incorporación del delantero español Carlos Espí, quien llega procedente del Levante y firma un contrato por las próximas cinco temporadas. "El Real Madrid CF y el Levante UD han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", informó la entidad madridista a través de un comunicado publicado en su página web.

Con 21 años, Carlos Espí es internacional con las selecciones sub-19 y sub-20 de España. Durante su etapa en el Levante disputó 66 partidos oficiales y anotó 20 goles en tres temporadas, consolidándose como una de las jóvenes promesas del fútbol español. El Levante también ha confirmado el traspaso y afirma que "la operación supone la mayor venta de un futbolista formado en la Cantera Granota en la historia del club y confirma la extraordinaria proyección del delantero valenciano".

Trayectoria de Espí

Carlos Espí recaló en la entidad levantinista en el verano de 2022 como juvenil de segundo año para reforzar al Juvenil A de División de Honor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Levante recuerda que "desde su llegada, Espí se convirtió en una pieza fundamental del equipo, contribuyendo de forma decisiva a una temporada histórica que culminó con la conquista del campeonato liguero". El 18 de febrero de 2024 debutó con el primer equipo del Levante en el encuentro disputado ante el Racing de Ferrol en el Estadio de A Malata. Durante la siguiente temporada, el delantero fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante a LaLiga EA Sports. Participó en 36 encuentros de LaLiga Hypermotion y anotó seis goles. Fue distinguido como mejor jugador del mes de marzo y, al término de la temporada, recibió también el premio al mejor jugador sub-23 de LaLiga EA Sports. En su primera campaña en Primera disputó 25 partidos de Liga, marcó 11 goles y se convirtió en el máximo goleador del Levante.

Carlos Espí se despide como 'granota' con 66 partidos disputados con el primer equipo y 20 goles anotados.