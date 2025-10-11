  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid: Mbappé es baja con Selección de Francia y revelan su estado

El delantero francés es baja en su selección y Real Madrid recibe su informe previo al regreso en LaLiga EA Sports.

  • 11 de octubre de 2025 a las 10:53 -
  • Agencia EFE
Real Madrid: Mbappé es baja con Selección de Francia y revelan su estado

Mbappé sufrió molestias con la Selección de Francia y es baja para el siguiente partido.
París, Francia.

El delantero francés Kylian Mbappé regresó a Madrid, tras jugar con molestias en el tobillo derecho con la selección de Francia ante Azerbaiyán, y se sometió a unas pruebas que descartan lesión, pero invitan a tener reposo unos días para estar en buenas condiciones de jugar ante el Getafe en el regreso de LaLiga para el Real Madrid.

Mbappé fue decisivo para desbloquear el partido de Francia ante Azerbaiyán y causa baja en el encuentro ante Islandia, valedero también para la clasificación al Mundial 2026, según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF) porque "no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik por un golpe en el tobillo derecho".

Después de no poder acabar su segundo partido consecutivo, lesionado con el Real Madrid ante el Villarreal y sustituido con Francia tras una dura entrada en el minuto 82, Mbappé regresó a Madrid y se sometió a pruebas con los doctores del club.

Firman increíble remontada con póker de exBarça y están cerca del Mundial 2026

Según informan a EFE fuentes del club blanco, el delantero de Francia no sufre lesión ósea pero debe parar unos días. Se espera que durante la semana se reincorpore a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid y pueda estar varios entrenamientos a las órdenes de Xabi Alonso para poder ser titular el domingo en el Coliseum ante el Getafe. En principio, Mbappé tendrá tres días de reposo total.

En el caso del argentino Franco Mastantuono, el Real Madrid espera el regreso del jugador tras abandonar la selección argentina con una sobrecarga muscular.

Tras estar en comunicación con los doctores de su selección, se descarta una rotura muscular, pero se ampliarán las pruebas médicas a su llegada e iniciará un tratamiento fisioterapéutico con el objetivo de que no cause baja en ningún partido.

Mbappé lidera la victoria de Francia ante Azerbaiyán rumbo al Mundial 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias