Real Madrid: Mbappé es baja con Selección de Francia y revelan su estado

El delantero francés Kylian Mbappé regresó a Madrid, tras jugar con molestias en el tobillo derecho con la selección de Francia ante Azerbaiyán, y se sometió a unas pruebas que descartan lesión, pero invitan a tener reposo unos días para estar en buenas condiciones de jugar ante el Getafe en el regreso de LaLiga para el Real Madrid.

Mbappé fue decisivo para desbloquear el partido de Francia ante Azerbaiyán y causa baja en el encuentro ante Islandia, valedero también para la clasificación al Mundial 2026, según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF) porque "no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik por un golpe en el tobillo derecho".

Después de no poder acabar su segundo partido consecutivo, lesionado con el Real Madrid ante el Villarreal y sustituido con Francia tras una dura entrada en el minuto 82, Mbappé regresó a Madrid y se sometió a pruebas con los doctores del club.