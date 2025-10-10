Firman increíble remontada con póker de exBarcelona y están cerca del Mundial 2026

El Mundial 2026 cada vez sigue conociendo a más inquilinos con las Eliminatorias. Una de ellas es la de la Confederación Africana que ya está en su etapa final.
Y es que, una de las inesperadas selecciones está por conseguir su boleto a la justa mundialista por primera vez en su historia: exjugador del Barcelona brilló con un póker y terminó expulsado.
Hablamos de la Selección de Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang que este viernes firmó una increíble remontada al vencer por 3-4 a Gambia en la penúltima jornada de las Eliminatorias en África.
El exjugador del Barcelona lideró el partidazo con cuatro tantos, pero se perderá el duelo más importante, el cierre de la fase de grupos: un final de infarto, ya que el líder solo lo supera por 1 punto.
Gabón se impuso en un partido loco a Gambia (3-4) con el póker de Pierre-Emerick Aubameyang en un partido en el que llegó a estar por detrás en el marcador por 3-2, pero que al final sentenció y hasta sufrió unos minutos por la doble amarilla que vio el propio exdelantero del Barcelona.
Sin embargo, el final del grupo F de la Clasificación del CAF rumbo al Mundial 2026 arde más que nunca, ya que el boleto directo se definirá en la última jornada. La Selección de Costa de Marfil lidera el grupo F con 23 puntos, uno más que Gabón.
Gabón tiene la oportunidad de su vida de lograr el pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero para ello necesita lograr un triunfo positivo y que Costa de Marfil tropiece.
Sin embargo, Gabón no contará con la figura de Pierre-Emerick Aubameyang que fue expulsado por doble amarilla.
En la última jornada, el martes, los marfileños recibirán a Kenia y los gaboneses a Burundi, estos rivales ya no cuentan con opciones de clasificarse al Mundial 2026.
Esta es la tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias de África rumbo al Mundial de 2026.
De cada grupo clasifican directamente los primeros, mientras que los mejores segundos se irán al repechaje.
Hasta el momento han asegurado su presencia en el Mundial 2026 por la Confederación Africana (CAF) las selecciones de Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como campeones de sus grupos.
Quedan, por tanto, cinco ganadores de serie. Los cuatro mejores segundos disputarán dos eliminatorias y el ganador accederá al torneo de repesca intercontinental.
Es por ello que Gabón intentará dejarse el alma para hacerse del boleto directo al Mundial 2026 y evitar el repechaje.
Gabón se enfrentará el martes 14 a Burundi, mientras que Costa de Marfil lo hará ante Kenia el mismo día.De no conseguir el boleto directo, Gabón tiene su lugar asegurado en el repechaje como mejor segundo.