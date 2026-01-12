Real Madrid tiene nuevo DT: confirma al reemplazo de Xabi Alonso tras su salida

Madrid, España.

Oficial. Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, el día después de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. "El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", anunció el club blanco en un comunicado. Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campéon de Liga.

Tras esto, entrenó Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025. Arbeloa, como jugador, defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales, en los que ganó ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España. Un Arbeloa que asume el banquillo del primer equipo tras solo unos meses en el RM Castilla, en los que tiene al filial madridista en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF. En el comunicado del Real Madrid no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey.

Comunicado del Real Madrid

