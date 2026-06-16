Real Madrid lo confirma: toma decisión con Rüdiger en pleno Mundial 2026

Madrid, España.

El defensa internacional alemán Antonio Rüdiger y el Real Madrid han acordado la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2027, informó el club blanco este martes en un comunicado.

Rüdiger, de 33 años, llegó al conjunto madridista en 2022 procedente del Chelsea y firmó por cuatro temporadas, vinculación que se amplía por un curso más después de haber sido uno de los fijos en el centro de la zaga en los esquemas del técnico italiano Carlo Ancelotti y los españoles Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, los entrenadores que ha tenido en este tiempo.

Ha participado en 182 partidos, en los que ha marcado ocho tantos, tras ser esta última campaña en la que menos ha jugado a causa de una lesión que le impidieron estar a disposición del técnico y que obligaron a retrasar las negociaciones para su renovación que finalmente han llegado a buen puerto.