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Real Madrid lanza comunicado: su mensaje a Flick tras la muerte de su padre

El Real Madrid ha lanzado un comunicado expresando sus condolencias a Hansi Flick en la previa del Clásico.

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 10:50 -
  • Agencia EFE
Real Madrid lanza comunicado: su mensaje a Flick tras la muerte de su padre

El Real Madrid ha mandado un mensaje a Hansi Flick tras la dura noticia.
Madrid, España.

El FC Barcelona anunció este domingo a tempranas horas la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, y desde el Real Madrid han mandado un mensaje en la previa del Clásico.

La institución blanca se olvidó de la rivalidad y expresó "sus condolencias y cariño" a los "familiares" y "seres queridos" del padre del estratega azulgrana, quien falleció este domingo.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", escribió en su página web.

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"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió.

Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo azulgrana en su hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid de este domingo.

El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro, esto a falta de tres jornadas por disputarse en el torneo liguero.

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Agencia EFE
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