Real Madrid lanza comunicado: su mensaje a Flick tras la muerte de su padre

El FC Barcelona anunció este domingo a tempranas horas la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, y desde el Real Madrid han mandado un mensaje en la previa del Clásico.
La institución blanca se olvidó de la rivalidad y expresó "sus condolencias y cariño" a los "familiares" y "seres queridos" del padre del estratega azulgrana, quien falleció este domingo.
"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", escribió en su página web.
"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió.
Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo azulgrana en su hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid de este domingo.
El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro, esto a falta de tres jornadas por disputarse en el torneo liguero.