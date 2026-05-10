Real Madrid lanza comunicado: su mensaje a Flick tras la muerte de su padre

Madrid, España.

El FC Barcelona anunció este domingo a tempranas horas la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, y desde el Real Madrid han mandado un mensaje en la previa del Clásico.

La institución blanca se olvidó de la rivalidad y expresó "sus condolencias y cariño" a los "familiares" y "seres queridos" del padre del estratega azulgrana, quien falleció este domingo.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", escribió en su página web.