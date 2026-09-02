Real España toma decisión con su técnico tras renuncia de Jeaustin Campos

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España ha tomado una decisión en cuanto a su nuevo entrenador tras la salida del tico, Jeaustin Campos, quien de forma sorpresiva anunció su dimisión tras los sueldos atrasados que tienen los catedráticos con todo el cuerpo técnico.

La dirigencia aurinegra le dará a Reyes el mando del equipo hasta la fecha FIFA de octubre donde se juega la Nations League, por lo que tiene garantizado entrenar por los próximos tres juegos. Allí, decidirá, dependiendo de los resultados si se queda para todo el torneo.

Son cuatro partidos los que estará disputando la Máquina hasta el parón donde la Liga Nacional tendrá un receso. Para eso, la directiva está en la búsqueda de un entrenador extranjero, que de momento están recibiendo hojas de vida.