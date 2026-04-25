Real España, con uno menos, firma gran remontada ante Olimpia y recupera la cima

San Pedro Sula, Honduras.

Cinco minutos después, al 8', José Mario Pinto y Michaell Chirinos hilvanaron una combinación peligrosa que terminó en las manos seguras del portero de Real España. Los albos, con su habitual mordiente, acechaban la portería aurinegra sin piedad.

Olimpia salió con las pilas cargadas y sorprendió en los primeros minutos. Al minuto 3', la defensa melenuda cometió una pifia monumental: Facundo Queiroz se resbaló torpemente, dejando el balón muerto a David Sayago , quien remató con fe, pero encontró la respuesta felina de Edrick Menjívar en el arco.

Real España dio un golpe de autoridad en el Estadio Morazán y, tras ir perdiendo 0-2 ante Olimpia de local, firmó una remontada épica que lo catapulta como líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional a una jornada de finalizar el campeonato. La Máquina Aurinegra, con el alma en un hilo, volteó el marcador a 3-2 en un partido de infarto que quedará grabado en la memoria de los aficionados catedráticos.

El gol no tardó en caer. Al 15', Félix García envió un centro milimétrico y Queiroz, soltándose de la marca pareciendo un depredador del área, conectó un cabezazo perfecto que se coló en la red. 0-1 para Olimpia, con la defensa de la Máquina clavada en el sitio, mirando cómo el balón besaba las redes.

Real España reaccionó al 23' cuando Roberto Osorto fue cruzado por Félix García dentro del área. El FVS/VAR entró en acción y el árbitro Armando Castro no dudó: penal a favor de los locales. Pero al 25', David Sayago, bajo la presión del momento, estrelló el balón en el horizontal. La falla dolía, y el marcador seguía en contra para los de Jeaustin Campos, ausente por suspensión.

El elenco de la capital no perdonó y amplió al 31'. Pinto buscaba un centro inocente, pero el balón picó de mala manera y engañó a Buba López, que voló en vano. 0-2 para los albos, que daban la sorpresa completa en San Pedro Sula.

La Máquina no se rindió. Al 37' Nixon Cruz, el mejor jugador del partido de la escuadra aurinegra, bailoteó a la zaga olimpista y soltó un derechazo incendiario que dejó sin oportunidad a Edrick Menjívar a pesarde su reacción. 1-2, y el Morazán empezaba a rugir con esperanza.

Justo antes del descanso, al 45+3', Sayago se redimió con un golazo de tacón tras una jugada magistral del mismo Nixon Cruz. El balón entró como ante el asombro de Edrick: 2-2. En el agregado, Buba López había salvado un bombazo de Jorge Álvarez desde el borde del área, con reflejos de gato montés.

Hugo Viegas, asistente de Jeaustin Campos, y al mando del tablero, movió el banquillo al inicio del segundo tiempo con dos cambios certeros: entraron Anthony García y Jhow Benavidez, inyectando frescura. Al 54', García eludió marcas y sacó un trallazo que Menjívar desvió con esfuerzo sobrehumano.

El drama escaló al 76', cuando Cruz, héroe de la noche, cometió una tontería: un manotazo imprudente al rostro de Félix García le costó la roja directa. Real España, con diez, resistió el embate albo. Al 86', García firmó la heroicidad con un toque sutil sobre un balón caprichoso que botó raro ante Menjívar: 3-2.

En tiempo de compensación, Buba López sacó un sacadón providencial al 90+2' ante Edwin Rodríguez, mientras Menjívar repelió un misil de Eddie Hernández al 90+13'. Olimpia pidió FVS/VAR al 90+10' por una mano de Devron García, pero Castro lo desestimó. Real España con todo eso celebró su liderato en la tabla de posiciones con su gente.