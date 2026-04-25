Sayago firma un golazo de taco tras baile de Nixon Cruz al Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Corría el último suspiro del primer tiempo y Olimpia estaba ganando por 2-1, pero la Máquina no bajó la guardia y sometió a los melenudos.

Partidazo protagonizaron en la primera parte Real España y Olimpia en el estadio Morazán por la jornada 21 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

El premio llegó en tremenda combinación, Nixon Cruz se unió con Darixon Vuelto y Franklin Flores, finalmente el primero se gastó tremenda jugada por izquierda.

Clinton Bennett no pudo y tampoco Edwin Rodríguez, Nixon envió la habilitación y apareció con Ángel David Sayago, ante la marca de Facundo Queiroz, con un soberbio taquito que el meta Edrick Menjívar tampoco pudo evitar.

Golazo en el cierre de la primer parte del delantero argentino para colocar el empate 2-2 y esta forma reivindicarse por el lanzamiento de penal que falló minutos antes.