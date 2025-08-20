Real España se pronuncia tras sanción de 10 partidos a Jeaustin Campos

San Pedro Sula, Honduras.

Jeaustin Campos recibió una sanción histórica por parte de la Concacaf. El timonel de Real España fue castigado con 10 partidos por un gesto que desató la furia de la afición del Municipal al término del encuentro que perdió la 'Máquina' el pasado miércoles en Guatemala por la Copa Centroamericana.

La sanción comenzará a cumplirse desde esta noche cuando los aurinegros reciban en el Estadio Morazán al Diriangén nicaragüense para la cuarta fecha del torneo, un partido que necesita ganar el cuadro catedrático para intentar seguir con vida en la competencia.

El castigo para Campos se ejecutó porque al final del duelo disputado en 'El Trébol' ante Municipal , en la transmisión televisiva se observó al entrenador llevarse las manos a la boca. Un gesto que desagradó a la afición del equipo chapín.