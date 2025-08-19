Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia

Águila y Olimpia protagonizaron un partidazo en El Salvador por la Copa Centroamericana 2025.
Invasión de olimpistas en El Salvador. Ocho autobuses lleno de aficionados del Olimpia realizaron el viaje para apoyar al club de sus amores.
Los olimpistas sorprendieron a los salvadoreños ya que llegaron en gran cantidad al estadio Cuscatlán para el duelo Águila vs Olimpia por la Copa Centroamericana.
El 11 titular del Olimpia que mandó a la cancha Eduardo Espinel en el duelo donde sufrieron, pero terminaron evitando la caída y empataron 2-2 ante Águila.
El 11 titular de un Águila que sorprendió al Olimpia ya que en varios tramos del juego fue muy superior.
El experimentado salvadoreño Darwin Adelso Cerén puso en ventaja al Águila ante Olimpia con gol a los 30 minutos del primer tiempo.
El primer gol del juego marcado por Águila nació tras una horrible perdida de balón de Edwin Rodríguez. El volante del Olimpia estaba siendo el villano.
Olimpia se volcó al ataque tras irlo perdiendo y Yustin Arboleda trató de meterle miedo a la zaga defensiva del Águila.
Jerry Bengtson apareció en el momento donde Olimpia la pasaba mal y pudo empatar el encuentro.
La anotación de Jerry Bengtson se dio a los 39 minutos del primer tiempo.
El festejo de Jerry Bengtson en el tramo final de la primera parte en un momento donde Olimpia estaba siendo superado por el Águila.
Águila fue superior al Olimpia en todo el primer tiempo y afortunadamente para el cuadro olimpista se fue al descanso empatando 1-1.
Polémica: Gol mal anulado al Olimpia en el inicio del segundo tiempo ya que nunca hubo falta de Arboleda y tampoco había fuera de juego de Jerry Bengtson.
Mauro Caballero del Águila se gastó un lindo gol de taco en el minuto 71 y era el 2-1 parcial de los salvadoreños ante Olimpia.
Cuando Olimpia peor la pasaba apareció Jorge Benguché para evitar la derrota del Olimpia. Su gol se dio a los 79 minutos.
Con este empate en la jornada 3, el Olimpia acaricia su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. De su grupo, el Xelajú de Guatemala es el único que tiene asegurado su pase tras comandar el encasillado D con 9 puntos tras tres partidos, seguido del equipo Albo con 7.