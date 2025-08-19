  1. Inicio
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia

Las mejores imágenes que dejó el sufrido partido del Olimpia en tierras salvadoreñas por la Copa Centroamericana 2025.

  • 19 de agosto de 2025 a las 21:30 -
  • German Alvarado
1 de 16

Águila y Olimpia protagonizaron un partidazo en El Salvador por la Copa Centroamericana 2025.

 Fotos Deportes Acción y Olimpia.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
2 de 16

Invasión de olimpistas en El Salvador. Ocho autobuses lleno de aficionados del Olimpia realizaron el viaje para apoyar al club de sus amores.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
3 de 16

Los olimpistas sorprendieron a los salvadoreños ya que llegaron en gran cantidad al estadio Cuscatlán para el duelo Águila vs Olimpia por la Copa Centroamericana.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
4 de 16

El 11 titular del Olimpia que mandó a la cancha Eduardo Espinel en el duelo donde sufrieron, pero terminaron evitando la caída y empataron 2-2 ante Águila.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
5 de 16

El 11 titular de un Águila que sorprendió al Olimpia ya que en varios tramos del juego fue muy superior.

Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
6 de 16

El experimentado salvadoreño Darwin Adelso Cerén puso en ventaja al Águila ante Olimpia con gol a los 30 minutos del primer tiempo.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
7 de 16

El primer gol del juego marcado por Águila nació tras una horrible perdida de balón de Edwin Rodríguez. El volante del Olimpia estaba siendo el villano.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
8 de 16

Olimpia se volcó al ataque tras irlo perdiendo y Yustin Arboleda trató de meterle miedo a la zaga defensiva del Águila.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
9 de 16

Jerry Bengtson apareció en el momento donde Olimpia la pasaba mal y pudo empatar el encuentro.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
10 de 16

La anotación de Jerry Bengtson se dio a los 39 minutos del primer tiempo.

Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
11 de 16

El festejo de Jerry Bengtson en el tramo final de la primera parte en un momento donde Olimpia estaba siendo superado por el Águila.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
12 de 16

Águila fue superior al Olimpia en todo el primer tiempo y afortunadamente para el cuadro olimpista se fue al descanso empatando 1-1.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
13 de 16

Polémica: Gol mal anulado al Olimpia en el inicio del segundo tiempo ya que nunca hubo falta de Arboleda y tampoco había fuera de juego de Jerry Bengtson.

Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
14 de 16

Mauro Caballero del Águila se gastó un lindo gol de taco en el minuto 71 y era el 2-1 parcial de los salvadoreños ante Olimpia.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
15 de 16

Cuando Olimpia peor la pasaba apareció Jorge Benguché para evitar la derrota del Olimpia. Su gol se dio a los 79 minutos.
Copa Centroamericana: Invasión en El Salvador, polémica y héroe del Olimpia
16 de 16

Con este empate en la jornada 3, el Olimpia acaricia su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. De su grupo, el Xelajú de Guatemala es el único que tiene asegurado su pase tras comandar el encasillado D con 9 puntos tras tres partidos, seguido del equipo Albo con 7.
