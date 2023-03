Real España pone fin a su sequía de triunfos tras ganar a Victoria

Cabe destacar que al minuto 38 el asistente Luis Paz le quitó un gol valido al Victoria realizado por Óscar Salas de tiro libre, pues señaló que Silva, quien estaba en posición adelantada, obstaculizaba la vista del portero Luis ’Buba’ López, cuando no era así.

Y como es el Real España, el sufrimiento no podía fallar, pues la escuadra ceibeña descontó al minuto 87 con una fantástica anotación de tiro libre por la zurda mágica de Alexy Vega.

Se añadieron seis minutos de descuento, lapso en que los locales se volcaron al ataque y estuvieron cerca de anotar.

No obstante, el último tanto del encuentro llevaba la firma del novato Daniel Bodden, que acompañó un contragolpe que finalizó con la estocada definitiva directo al fondo de las redes.

El Victoria de Héctor Vargas no levanta cabeza, suma dos derrotas consecutivas y no gana desde hace ya cinco partidos. El León de Formosa no le ha encontrado la formula a esta limitada escuadra lechera.