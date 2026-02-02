Real España oficializa nuevo refuerzo: ¡ficha a otro extranjero para 2026!

San Pedro Sula, Honduras.

OFICIAL. El Real España se sigue reforzando pese al inicio del Clausura 2026 y este lunes ha anunciado la llegada de un nuevo extranjero para encarar el torneo local y la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

La Máquina sumó un total de seis altas para afrontar los dos campeonatos que disputan: Juan Manuel Capeluto, David Sayago, Pipo López, Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández fueron los anteriores fichajes.

Se trata del panameño Julio Dicaprio Rodríguez llega a la institución procedente del Plaza Amador en calidad de préstamo por un año. Es lateral izquierdo, tiene 20 años y fue mundialista panameño en la anterior justa desarrollada en Chile 2025 y en el mercado está tasado en 175 mil dólares.