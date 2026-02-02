Real España oficializa nuevo refuerzo: ¡ficha a otro extranjero para 2026!

OFICIAL. El Real España se sigue reforzando pese al inicio del Clausura 2026 y este lunes ha anunciado la llegada de un nuevo extranjero para encarar el torneo local y la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
La Máquina sumó un total de seis altas para afrontar los dos campeonatos que disputan: Juan Manuel Capeluto, David Sayago, Pipo López, Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández fueron los anteriores fichajes.
Se trata del panameño Julio Dicaprio Rodríguez llega a la institución procedente del Plaza Amador en calidad de préstamo por un año. Es lateral izquierdo, tiene 20 años y fue mundialista panameño en la anterior justa desarrollada en Chile 2025 y en el mercado está tasado en 175 mil dólares.
Oriundo de Panamá Viejo, dio sus inicios en Ciudad FC en Viejo Veranillo y desde ese momento todo en su vida ha sido crecimiento en el fútbol que es su pasión.
Siguió en las categorías Sub-13 y 15 de Plaza Amador, para luego pasar por la categoría Juvenil y Prom hasta que se dio su debut en el equipo mayor con el técnico Jorge Dely Valdés.
Dicaprio Rodríguez disputará el puesto con el experimentado Franklin Flores, quien muchos años ha sido el titular indiscutible en el equipo dirigido por el costarricense Jeaustin Campos.
El joven jugador es el segundo panameño en el actual plantel aurinegro. El zaguero Daniel Aparicio Jacobs se ha consolidado en los aurinegros con méritos propios y estuvo en la última convocatoria de su país como preparación al Mundial United 2026.