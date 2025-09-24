Real España naufraga ante Plaza Amador y queda complicado en la Copa Centroamericana 2025

Cuando perdonas al rival lo pagas caro. El Real España fue timorato frente al Plaza Amador de Panamá que en el último suspiro los remató y con un solitario gol de Ovidio López, se llevó el triunfo 0-1 dejando el camino cuesta arriba para el equipo aurinegro en la Copa Centroamericana 2025 de Concacaf.
Es increíble como se cansó de fallar el brasileño Gustavo Moura Souza que tuvo dos en el primer tiempo, y ambas abajo del arco y de forma increíble perdonó... así es imposible competir.
Los panameños vinieron a jugar su partido, esperar en el medio campo y meter pierna cuando la Máquina intentó crear con Jhow Benavídez o Nixon Cruz. Además, Luis 'Buba' López hizo dos salvadas que evitaron que el juego terminara con una fea goleada.
Sin Jeaustin Campos en la cancha, el asistente Hugo Viegas hizo algunos llamados de atención, pero no fueron lo suficiente ya que el equipo parecía que estaba de visitante.
Faltaron las proyecciones por los costados que llegaron hasta el segundo tiempo con el ingreso de Dixon Ramírez, quien lo intentó pero nunca pudo finalizar las jugadas y erró.
Una desconcentración definió el partido; tras un contragolpe del Real España, los panameños recuperaron la pelota en la defensa, le dieron buen trato a la pelota y la pasearon por todo el campo; llegó hasta las botas del recién ingresado, Ovidio López, quien tenía 14 minutos en el campo y con un remate potente, frente al marco definió el duelo.
Ahora el Real España tiene que ir obligado a ganar el miércoles por dos goles de diferencia en el Rommel Fernández Gutiérrez, no es complicado pero con la forma en cómo están jugando los aurinegros, es bastante difícil.
- FICHA TÉCNICA:
0 - REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 6. Devron García, 19. Daniel Aparicio, 5. Franklin Flores, 14. Jack Jean-Baptiste (4. Anfronit Tatum, min.74), 10. Jhow Benavídez, 12. Nixon Cruz (16. Yeison Moreno, min.90+2), 18. Darixon Vuelto (28. Carlos Mejía, min.52), 13. Brayan Moya (15. Dixon Ramírez, min.46) y 11. Gustavo Moura Souza (77. Daniel Carter Bodden, min.74).
Entrenador: Jeaustin Campos.
1 - PLAZA AMADOR: 1. Samuel Castañeda, 3. Omar Córdoba, 4. Jimar Omar Sánchez, 2. Aimar Omar Sánchez, 31. Eric Davis, 6. Joel Francisco Lara (15. Yoameth Murillo, min.72), 14. Abdul Gadiel Knight, 19. Alberto Quintero (11. Ricardo Phillips, min.72), 20. José Murillo, 13. Everardo Rose (29. Ovidio López, min.76) y 7. Jorlian Sánchez (5. Juan José Forero, min.90+3).
Entrenador: Mario Méndez.
ÁRBITRO: Steven Josué Madrigal Fallas.
ESTADIO: Francisco Morazán, San Pedro Sula.