Real España naufraga ante Plaza Amador y queda complicado en la Copa Centroamericana 2025

San Pedro Sula, Honduras.

Cuando perdonas al rival lo pagas caro. El Real España fue timorato frente al Plaza Amador de Panamá que en el último suspiro los remató y con un solitario gol de Ovidio López, se llevó el triunfo 0-1 dejando el camino cuesta arriba para el equipo aurinegro en la Copa Centroamericana 2025 de Concacaf.

Es increíble como se cansó de fallar el brasileño Gustavo Moura Souza que tuvo dos en el primer tiempo, y ambas abajo del arco y de forma increíble perdonó... así es imposible competir.

Los panameños vinieron a jugar su partido, esperar en el medio campo y meter pierna cuando la Máquina intentó crear con Jhow Benavídez o Nixon Cruz. Además, Luis 'Buba' López hizo dos salvadas que evitaron que el juego terminara con una fea goleada.