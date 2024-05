Real España, bloqueado por la FIFA por demanda de su exgoleador

No obstante, ese tema no representa ningún problema para la institución aurinegra ya que tiene controlado el tema y en su momento harán efectivo el pago al exjugador sudamericano, quien esperó por la transferencia y al no ser ejecutada, decidió demandar.

Diario LA PRENSA conoció que el Real España, presidido por Elías Burbara y que recientemente fichó al técnico Jeaustin Campos, le debe la última cuota del pago acordado entre ambas partes cuando se rescindió el contrato que los ligaba por seis meses más.