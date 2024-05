¿Viene la nacionalidad hondureña? Arboleda lo revela tras título con Olimpia

Tetracampeones

Agradecido con Dios, fue un partido muy difícil contra un rival, temperatura muy fuerte, pero a veces toca sufrir para conseguir el éxito.

Ganar y ganar

Es felicidad total, es fruto del trabajo, de todo lo que hacemos el día a día, aunque a veces se nos menosprecia, pero nosotros siempre con nuestra mentalidad clara, con nuestros objetivos claros, lo hemos vuelto a conseguir.

¿Cómo es vivir con ese menosprecio?

Eso es lo que demanda jugar en el equipo más grande del país, siempre está la presión, agradecido con Dios.

Hubo gente que dudó

Este es un equipo que siempre sale a ganar donde sea, una vez más quedó demostrado, pero conseguimos nuestro objetivo.

¿Nadie puede destronar a este Olimpia?

Trabajamos día a día para lograr los objetivos y hoy una vez más se nos da.

Una gran final de manera individual

Lo importante es que el equipo consiga los objetivos , se trabaja, no se pudo anotar, pero se trabajó para que el equipo lograra el objetivo.

¿Se va a nacionalizar?

Veremos qué pasa más adelante, esperemos en Dios que se dé la posibilidad.

¿Le interesa?

Sí, siempre lo he dicho, ¿cómo no me va a interesar jugar en un país que me ha dado tanto a mí?

¿Qué viene ahora?

Vamos a descansar, a disfrutar un poco con la familia y comenzar a preparar lo que viene.