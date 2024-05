Lone FC, con experimentados en sus filas, busca su primer ascenso a la Liga Nacional

La costa norte es la mayor productora de futbolistas en Honduras y Lone FC es un novel club que pretende lograr su primera participación en la Liga Nacional.

Y agregó luego de la victoria de los Choriceros frente al Independiente por 3-0. “Sentimos mucha alegría, pero tenemos una realidad porque este club peleó una final y no se dio. Fue una victoria que fue reñida ante uno de los clubes favoritos para lograr el ascenso, felicito a mis muchachos”.

“La vida no es de merecer, es de hacer. Iniciamos 36 equipos y solamente estamos compitiendo cuatro en semifinales, el que gane tendrá ese derecho bien merecido de jugar en primera división”, fueron las palabras del Chato Padilla, quien ya tiene un ascenso directo con el Victoria.

Gerson Rodas, de 33 años, es una de las figuras del Lone FC, tiene una gran trayectoria en primera división con Real España, Olimpia, Honduras Progreso y Platense, además de ser mundialista Sub-20 con Honduras en Egipto 2009, héroe de la Sub-23 en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y seleccionado adulto.

“Los de experiencia sabemos hacer las cosas en el equipo, se habla con los compañeros. Lone FC cuenta con muchos jóvenes, pero saben asimilar su responsabilidad. Gracias a Dios logramos un resultado positivo, pero sabemos que esta llave no está resuelta. Tenemos esa ventaja y esperamos hacer ese gran partido en Siguatepeque”, expresó Gerson Rodas.

Si logran el boleto a primera se queda en Lone FC y volver a jugar en la Liga Nacional de Honduras. “Sí, estoy agradecido con Lone FC, pero primero debemos ir paso a paso. Jugar en segunda división es más complicado que en primera, se pega y corre más, se juega en pueblos donde son partidos y canchas complicadas”.

Samuel el Chama Córdova, de 35 años, también resalta en el plantel del Lone FC y en la Liga Nacional de Honduras ha formado parte de Olimpia, Victoria, Marathón, Real Sociedad y Lobos UPN. Con el León alzó tres coronas de campeón.

“Yo decidí no volver a jugar en primera división, si existe esa oportunidad lo hablaré con Alvin Lone, presidente del club. No tengo ese deseo. Lógicamente me gustaría que el equipo lo lograra porque es el deseo también de todos los compañeros que sueñan con jugar en primera”, comentó el oriundo de Sonaguera, Colón.

“Jugué 16 años en primera división, estoy con el deseo de ascender porque mis compañeros lo desean. Este es un equipo muy organizado y tiene todo para estar en primera. Del triunfo, Fue una gran ventaja para nosotros, le ganamos a uno de los candidatos para subir a primera. Nosotros tenemos ese deseo de subir a primera”, mencionó Chama.