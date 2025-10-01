Real España avanza a semis y clasifica a otra competencia: su posible rival en Copa

Ciudad de Panamá.

Real España deberá analizar bien a su rival, ya sea panameño o guatemalteco, para mantener el buen ritmo y buscar avanzar a la final de la Copa Centroamericana.

El equipo hondureño se prepara para enfrentar a uno de sus próximos rivales, que saldrá del duelo entre Sporting San Miguelito de Panamá y Xelajú de Guatemala, quienes se medirán para definir quién enfrentará a los “Aurinegros” en la siguiente ronda.

La Copa Centroamericana entra en su fase más intensa y el Real España terminó con buen pie los cuartos de final, asegurando su pase a semifinales.

Al colocarse dentro de los mejores cuatro equipos del torneo regional, Real España también asegura su presencia en la Copa de Campeones de la Concacaf, una competencia que se jugará entre febrero y mayo de 2026.

Esta clasificación representa una gran oportunidad para el club de mostrar su calidad a nivel continental y competir por un lugar en el Mundial de Clubes 2029.

El campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf tendrá uno de los cuatro boletos que la región entrega para participar en el Mundial de Clubes, un sueño para cualquier club de la zona.

Real España se suma a la lista de clubes ya clasificados, que incluye a América, Toluca FC, el subcampeón CF Monterrey, además de otros equipos destacados como Cruz Azul, Tigres UANL, Pumas UNAM, Seattle Sounders, Inter Miami y LA Galaxy.

El sorteo para la Copa de Campeones de la Concacaf se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre, marcando el inicio oficial del camino para los clubes clasificados.