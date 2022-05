Raúl Cáceres renuncia como DT de la UPNFM y revelas las razones de su decisión

Después de cosechar la peor campaña de Lobos UPNFM en Liga Nacional, el entrenador hondureño Raúl Cáceres ha comunicado que deja su puesto en el equipo universitario.

El anuncio lo ha hecho una vez finalizó el partido que perdieron en casa ante Marathón y que los dejó hundidos en el último puesto con 15 puntos en el Clausura 2022.

El argumento para dejar su puesto es porque considera no hay buen ambiente laboral para continuar y que ha notado un aislamiento de parte de la junta directiva hacia su persona.

“Me voy con la frente en alto, pienso que es saludable no continuar acá por el bien de todos”, inició diciendo el entrenador que tiene un año en la institución.

“No es saludable el ambiente laboral y me tocó a mí acomodarme a las situaciones y ese acomodo me tiene en esta situación, pero estoy con la frente en alto”, continuó diciendo.

¿Está tomada la decisión o hay alguna duda?, le preguntaron al ex DT del Real de Minas.

“Quiero ser categórico en esto, el ambiente que se vive no es bueno, tengo casi tres semanas de no hablar con los directivos acá y pienso que ese aislamiento es parte de un mensaje y entiendo que ellos estén disgustados, pero cada quien debe asumir su cuota de responsabilidad sin culpar nadie porque el técnico vive de resultados”, cerró en su conferencia.

Cáceres había tomado a la manada en junio de 2021 después que el entrenador Salomón Nazar no haya aceptado los términos de renovación que el club le ofreció.

En total, Raúl dirigió un total de 36 partidos acumulando 42 puntos producto de 11 triunfos y 9 empates, perdió 16 partidos y en la tabla general ha finalizado en el séptimo lugar con 42 puntos.