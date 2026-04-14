Raphinha estalla tras adiós del Barcelona: "Fue un partido robado"

Madrid, España.

El FC Barcelona volvió a recibir un duro golpe esta noche tras quedar eliminado de la UEFA Champions League en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana cayó 1-2 en la vuelta de los cuartos de final, dejando un global de 3-2 en favor del equipo rojiblanco. Uno de los grandes ausentes de la eliminatoria fue Raphinha. El brasileño continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, sufrida tras el amistoso de selección de Brasil ante selección de Francia el pasado mes de marzo.

Pese a no estar disponible, el extremo viajó a la capital española para acompañar al equipo desde la grada. Sin embargo, tras el pitazo final, se le vio visiblemente molesto y no dudó en expresar su descontento con el arbitraje del francés Clément Turpin. Las cámaras de DAZN captaron a Raphinha protagonizando un tenso cruce con aficionados del Atlético al término del encuentro. El jugador incluso bajó al césped y, desde allí, lanzó gestos y palabras hacia la hinchada local, insinuando que el conjunto colchonero no avanzará más allá de semifinales: “Pa’ fuera”, repetía mientras los seguidores celebraban la clasificación.