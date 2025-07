Rafa Villeda aclara tema de la deuda en Olimpia y posible fichaje de legionario

Tegucigalpa, Honduras.

¿Es importante conseguir patrocinadores para los clubes del país?

La verdad que sí, así es. Es importante para los equipos de fútbol en nuestro país poder contar con empresas patrocinadoras para poder mantener a nuestros clubes. Sin el respaldo de los patrocinios no sería posible mantener equipos de primera división, especialmente equipos como Olimpia que siempre busca títulos. Nos sentimos muy contentos y agradecidos con Circle K por sumarse como patrocinador. Estamos seguros de que juntos lograremos muchos éxitos y traeremos sorpresas para los aficionados.

¿Cómo visualiza usted las exigencias de este torneo? ¿Le apostarán más al internacional?

Las exigencias en Olimpia siempre son ganar cualquier torneo que enfrentemos. Iniciamos con la Liga Nacional, pero en agosto tenemos una agenda apretada por la Copa Centroamericana. En ese momento, la prioridad será la Copa Centroamericana, nosotros en la institución estamos claros y conscientes. Queremos superar la fase de grupos y avanzar hasta conquistar ese título centroamericano.

Presidente, hemos visto a Romell Quioto entrenando con el equipo. ¿Es solo permiso o hay posibilidad de que se quede?

No, es permiso. Según los medios, él ya tiene algo arreglado con un equipo en Arabia Saudita, pero si no es así, las puertas de Olimpia están abiertas. Lo hemos conversado anteriormente. Vamos a hablar con él para ver si no se ha concretado nada y ver la posibilidad de que se incorpore.

Ningún club de Arabia ha oficializado el fichaje de Romell Quioto, tengo entendido que no tiene equipo.

Vamos a conversar con él para ver si aún no se ha concretado nada y así ver la posibilidad de que pueda incorporarse al club.

¿Está Olimpia listo económicamente para hacerle una oferta atractiva a Romell Quioto?

Estaríamos dispuestos a hacer una oferta dentro de nuestra realidad y presupuesto. Ya será una decisión de él a ver si estaría dispuesto a aceptarla. Ojalá pueda concretar algo en el extranjero, porque yo sé que es lo que él desea.

¿Vendrán más contrataciones o ya se quedan con el plantel que tienen?

Por los momentos la idea es estar con este plantel, salvo que se diera una salida y obviamente tocara reemplazar o buscar algún refuerzo, pero por los momentos, mientras no se haya concretado ni una salida, la idea es contar con este plantel, esperamos y sabemos de que tienen la capacidad suficiente para dar la lucha.

¿Jugarán en Tegucigalpa el fin de semana?

Sí, ya se confirmó que se podrá utilizar el Estadio Nacional. En horas de la mañana se confirmó que estará disponible el estadio así que el partido será este sábado a las 7:30 de la noche con los mismos precios. Sol: 150 Lempiras, Sombra: 300 y Silla 600.

Sobre Carlos Pineda, ¿cómo está su situación contractual?

Estoy en conversaciones con él. Me comentó el viernes que estaba pendiente de una posibilidad en el extranjero. Su contrato venció en mayo. No hablamos con él durante su participación con la Selección en la Copa Oro para no desconcentrarlo. Si no se le da esa oportunidad afuera, esperamos llegar a un acuerdo para que continúe con el club.

Después de la Copa Oro se habla de salidas: Jorge Álvarez, Edrick Menjívar y Julián Martínez. ¿Está dispuesto Olimpia a dejarlos ir si hay una oferta concreta?

Me sorprende que incluso la afición se moleste creyendo que no queremos darles oportunidades. Son muchos rumores que surgen, pero oficialmente no hemos recibido propuestas u ofertas que yo diga 'esta es una buena oportunidad' y que el jugador esté dispuesta a aceptarla.

Queremos que tengan una buena oportunidad en el extranjero, se merecen tener la oportunidad de salir adelante, pero desgraciadamente no le puedo decir que estamos negociando o en conversaciones. Si llega una oferta seria, la escucharemos y les facilitaremos la salida el extranjero a los jugadores.