Rafa Villeda habla de la final, confirma futuro de Troglio y Najar

Si me parece injusto el formato porque hemos hecho una gran temporada y no cerrarlo con el campeonato me parece injusto, pero no es de merecer, es de hacer los goles y tocará enfrentarlos, creo que en Costa Rica tienen algo más justo porque si Saprissa no superaba a Herediano estos partidos, podía volver a jugar contra ellos en una gran final porque habían sido líder en las vueltas, pero así es el formato acá y esperamos el jueves se pueda mezclar la justicia por lo hecho en el torneo con méritos por lo hecho en el partido y alcanzar el título.

¿Se llamaría fracaso no ser campeón tras ser invicto todo el certamen?

Una temporada como esta sería difícil llamar fracaso no conseguir el título por la temporada, somos conscientes que no vamos a ganar todos los campeonatos, ni los mejores equipos del mundo lo consiguen, sería lamentable no cerrar con el título, pero no sería fracaso no lograr el título por lo hecho en el torneo.

¿Qué nos puede decir sobre la salida al extranjero de Jorge Álvarez y la llegada de Andy Najar al club?

No hay nada confirmado ni de salida, ni de entradas, queremos el título que es la meta, luego veremos si se pueden incorporar jugadores. Por ahora no estamos concentrados en esa parte, en el caso de Najar nos interesaría que se incorpore, pero no es algo que signifique que estemos en pláticas.

¿Pero se le abre las puertas a Andy Najar?

Claro, es un jugador de mucho nivel, como decir que no nos gustaría tenerlo, pero es un tema económico, si le sale algo en el extranjero y reitero, estamos concentrados en la final.

Miramos que Romell Quioto llegó al entrenamiento ¿También es bienvenido si lo desea?

Es de la casa, lo ha demostrado y lo ha dicho que tiene cariño al club, no tiene contrato, pero sus representantes buscan una opción en el extranjero.

¿Qué mensaje le envía a los olimpistas previo a esta Gran Final del jueves ante Motagua?

Agradecerles porque nos han apoyado durante todo el torneo, porque han comprado los boletos y pedirles que durante los 90 minutos nos apoyen hasta lograr el objetivo, que sea una verdadera fiesta y que este jueves celebremos un nuevo título.