Pupilo de ‘Rambo’: Josué Rodríguez, el futbolista que invitó Rueda a la “H”

Y por si fuera poco, el entrenador de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda, lo invitó a entrenar con la Selección Mayor la semana pasada antes de jugar el amistoso ante Islandia.

“Me sentí orgulloso y muy bien porque estaba junto a mi familia que me estaba dando soporte. Me gustó todo, los compañeros me trataron excelente. Ya estando ahí creí que los trabajos iban a ser más tranquilos; sin embargo, no fue así, todo era intenso”, expresó el futbolista de 20 años.

Rodríguez reveló la plática que tuvo con el adiestrador de la Bicolor: “me dijo que había oportunidad en la Sub-23 y que iba a llamar para que siguiera trabajando porque apenas estoy trabajando”.

Josué y su familia están muy agradecidos con la leyenda nacional, Julio César ‘Rambo’ de León porque ha sido pieza clave en el crecimiento profesional del joven. Durante estuvo de vacaciones por Honduras estuvo entrenando con él.

“Mi hijo viaja frecuentemente a Honduras para capacitarse con ‘Rambo’ porque ha apartado muchísimo en su carrera es más fue él quien sirvió de puente para que Josué este con la H”, manifestó don Juan Rodríguez, padre del chico nacido en Miami pero arraigado por sus familiares en Puerto Cortés.