Fenafuth revela amistosos y la potencia que fue ofrecida para jugar ante Honduras

Comenzó hablando del amistoso que perdió la Bicolor frente a Islandia . “Es importante desarrollar este tipo de partidos para lo que quería el cuerpo técnico que era ver jugadores que pudieran ayudar a la Selección Nacional en el juego de marzo, una final contra Costa Rica, recuerden que tenemos varias bajas. Las conclusiones que se sacaron son buenas independientemente del resultado, hay jugadores faltos de ritmo porque no había empezado nuestra liga, jugaron contra un equipo muy ordenado, muy frío y que ha tenido rodaje en amistosos, las conclusiones que sacaron son buenas en el sentido que vieron los jugadores que tenían que ver, eso es lo importante y estos partidos sirve para esa final contra Costa Rica y primero Dios sacar un buen resultado”, dijo.

Mejía habló sobre los partidos amistosos que planean para la Selección de Honduras con vistas a las eliminatorias. “Tenemos pactado un partido para tres días después en marzo, que todo eso sirva para preparar en junio en los partidos de la eliminatoria que al final es lo que importa, clasificar al Mundial”.

“Hay varios partidos amistosos que estamos tratando de conseguir, no solamente en marzo, también en junio, selecciones de la Concacaf y la Conmebol. El Salvador es una de las opciones que tenemos”, desveló.

Asegura que es difícil poder jugar un amistoso antes del duelo frente a Costa Rica. “Es complicado por las fechas. En el partido contra Islandia el profesor quería ver jugadores de la Liga local, antes no tenemos fecha FIFA y el profe quiere ver la selección completa y no vamos a tener esa posibilidad, por eso se va a aprovechar toda la ventana de la fecha FIFA para tener al equipo reunido en la sede del partido con suficiente antelación, 10 días antes”.

Confirma el secretario de Fenafuth que los amistosos no serán en territorio hondureño. “Los partidos serían fuera de Honduras por logística, por contrato, por rivales. Nos ofrecieron una selección de Sudamérica para jugar aquí, pero realmente los costos son muy alto y nosotros más bien estamos para que nos pague, nos ofrecieron traer Uruguay, pero era muchísimo dinero y en este momento el estadio Nacional está en reparación, no podíamos jugar aquí. La cancha del Olímpico no está en condiciones para un partido de alto nivel, estábamos hablando de junio”.

José Ernesto fue preguntado por la opción de una posible convocatoria de Jonathan Rougier, portero argentino del Motagua que ya está naturalizado hondureño.

“No está en el tapete, pero esa es una decisión estrictamente del cuerpo técnico, ellos sabrán. De todas formas, hay muy buenos porteros en Honduras, el caso de ‘Buba’ por ejemplo, es un portero con una trayectoria espectacular de muchísimos años, obviamente tiene que tomar ritmo, está Licona y por supuesto Menjívar que en este partido no va a poder estar. En este momento creo no está esa opción, repito es una decisión estrictamente técnica, a lo mejor el cuerpo técnico lo convoca y que bueno”.