  1. Inicio
  2. · Deportes

PSG vs Arsenal: Havertz marcó el primer gol de la final de Champions League

La gran final de la UEFA Champions League comenzó con máxima intensidad y una sorpresa tempranera.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 10:07 -
  • German Alvarado
Budapest, Hungría.

Kai Havertz fue el encargado de abrir el marcador para el Arsenal frente al París Saint-Germain en la gran final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

El delantero alemán golpeó temprano en el partido disputado en Budapest, Hungría, al marcar el 1-0 apenas a los seis minutos de juego.

La acción se originó tras un desafortunado despeje del defensor brasileño Marquinhos, cuyo rechazo impactó en Leandro Trossard. Havertz aprovechó el rebote, se hizo con el balón, avanzó con determinación hacia el área y definió con un potente remate que terminó en el fondo de la portería.

PSG y Arsenal están empatando en la final; jugarán tiempos extra

El guardameta del PSG nada pudo hacer para evitar la anotación y mostró su frustración junto a sus compañeros, conscientes de que una desconcentración defensiva les había costado encajar el primer gol de la gran final.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias