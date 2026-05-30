PSG vs Arsenal: Havertz marcó el primer gol de la final de Champions League

Budapest, Hungría.

Kai Havertz fue el encargado de abrir el marcador para el Arsenal frente al París Saint-Germain en la gran final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

El delantero alemán golpeó temprano en el partido disputado en Budapest, Hungría, al marcar el 1-0 apenas a los seis minutos de juego.

La acción se originó tras un desafortunado despeje del defensor brasileño Marquinhos, cuyo rechazo impactó en Leandro Trossard. Havertz aprovechó el rebote, se hizo con el balón, avanzó con determinación hacia el área y definió con un potente remate que terminó en el fondo de la portería.