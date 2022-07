“Estoy emocionado y orgulloso”, declaró Galtier, que llegó junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

“Mido con precisión la responsabilidad que se me ha dado, que el PSG viva una gran temporada. Me he preparado para ello. Si he aceptado estas responsabilidades, es que soy capaz” de afrontarlas, añadió el técnico.