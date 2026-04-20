Alarma en PSG tras lesión de su crack, ¿no estará en la Champions ?

París, Francia.

Las alarmas se han encendido en el París Saint-Germain por la lesión que obligó este domingo a abandonar de forma prematura al portugués Vitinha el duelo contra el Lyon, a una semana de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. El club comunicó este lunes que Vitinha sufre "una inflamación en el talón derecho" que le obligará a "permanecer bajo cuidado los próximos días", sin precisar la duración de la convalecencia.

El jugador, clave en el esquema del técnico español Luis Enrique Martínez, se perderá los duelos ligueros contra el Nantes, este miércoles, y frente al Angers, el próximo sábado. "Una nueva evaluación será efectuada a finales de la semana", señaló el PSG en el parte médico.