  1. Inicio
  2. · Deportes

Alarma en PSG tras lesión de su crack, ¿no estará en la Champions ?

Malas noticias en el conjunto parisino de cara a la semifinal ante Bayern Múnich por la Liga de Campeones de Europa.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 11:10 -
  • Agencia EFE
Alarma en PSG tras lesión de su crack, ¿no estará en la Champions ?

PSG es el vigente campeón de la Champions League y busca el bicampeonato en Europa.
París, Francia.

Las alarmas se han encendido en el París Saint-Germain por la lesión que obligó este domingo a abandonar de forma prematura al portugués Vitinha el duelo contra el Lyon, a una semana de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

El club comunicó este lunes que Vitinha sufre "una inflamación en el talón derecho" que le obligará a "permanecer bajo cuidado los próximos días", sin precisar la duración de la convalecencia.

¿Mourinho al Real Madrid? Su reacción deja asombrados a todos

El jugador, clave en el esquema del técnico español Luis Enrique Martínez, se perderá los duelos ligueros contra el Nantes, este miércoles, y frente al Angers, el próximo sábado.

"Una nueva evaluación será efectuada a finales de la semana", señaló el PSG en el parte médico.

El centrocampista Vitinha se lesionó y hay alarma en el París Saint Germain.

El centrocampista Vitinha se lesionó y hay alarma en el París Saint Germain.

 (Foto PSG.)

Un nuevo problema para el equipo parisino en un momento clave de la temporada, tanto en la liga, en la que solo tiene un punto de ventaja sobre el Lens, como en la Liga de Campeones, en la que disputará sus terceras semifinales consecutivas tras haber levantado el año pasado su primer trofeo.

El PSG abrirá en el Parque de los Príncipes esa eliminatoria el martes 28, antes de afrontar la vuelta el 6 de mayo en Múnich.

Mbappé pierde el trono: surge la pesadilla del Real Madrid y lo aparta sin Balón de Oro

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias