Periodista Lucía Alvarado Alonzo, premio Álvaro Contreras 2026

Tegucigalpa.

La periodista Lucía Alvarado Alonzo será la galardonada este año con el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

A través de un comunicado, la entidad gremial informó que la junta de selección se reunió este lunes, 20 de abril, y optó por elegir a la destacada comunicadora entre las postulaciones presentadas.

"La junta de selección del CPH estuvo integrada por destacados profesionales del periodismo hondureño, de reconocida trayectoria, ética y compromiso con la profesión, entre ellos docentes universitarios, directores de medios de comunicación, periodistas galardonados en ediciones anteriores e investigadores del periodismo, todos con una carrera intachable y ampliamente reconocida en el ejercicio profesional", describe el comunicado.

Alvarado Alonzo recibirá el premio "por su destacada trayectoria profesional, su compromiso con la ética periodística y su permanente labor informativa al servicio del pueblo hondureño", informó el CPH.

La profesional de las comunicaciones cuenta con tres décadas de ejercicio periodístico, destacándose en el ámbito radial con cobertura permanente de las principales fuentes del Estado, incluyendo Casa Presidencial, Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia.