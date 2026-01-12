  1. Inicio
  2. · Deportes

PSG se queda sin título: sufre dura eliminación en Copa por sorpresivo club

El equipo de Luis Enrique fue eliminado de la peor forma en la Copa de Francia por un sorpresivo equipo.

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 16:48 -
  • Agencia EFE
PSG se queda sin título: sufre dura eliminación en Copa por sorpresivo club

El PSG fue eliminado los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

 Foto EFE
París, Francia.

Un gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 sirvió este lunes al París FC para eliminar de la Copa de Francia, en la fase de dieciseisavos de final, al París Saint-Germain, que se quedó sin opciones de lograr su tercer título consecutivo.

El equipo de Luis Enrique Martínez, ineficaz en ataque, sucumbió en el Parque de los Príncipes en el derbi de la capital ante un París FC serio que se llevó el partido merced a una jugada basada en la presión en el medio del campo, donde Kebbal robó el balón, se lo cedió a Camara y éste a Ikoné, que, dentro del área, controló con la pierna izquierda para disparar cruzado con la derecha al fondo de las mallas sin que el meta Chevalier pidiera hacer nada para evitarlo.

Real Madrid estremece el mercado, primer fichaje del Barcelona y dejan a CR7

El equipo de Luis Enrique dominó el encuentro, pero sus jugadores se topaban una y otra vez con el portero Obed Nkambadio, uno de los mejores del París FC.

A pesar de la entrada al campo de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué cumplida la hora de juego, el campeón de Francia nunca encontró el camino del gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG.

El equipo de Stéphane Gilli aguantó en el último cuarto de hora y vio cómo la suerte le sonreía cuando Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el 87.

Cristiano la pasa mal: anotó su gol 959, pero Al Nassr sufrió terrible caída

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias