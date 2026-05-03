Décima edición de los Premios Diez se realizará este lunes: lleno de sorpresas

Tegucigalpa, Honduras.

El destacado evento contará con la presencia de las personalidades de más alto nivel en el deporte, tanto a nivel dirigencial, protagonistas como periodistas deportivos que engalanarán la noche. Desde las 6:00 de la tarde se dará inicio para ir revelando los ganadores de cada una de las categorías.

“Cuando mayor sea la lucha, mejor será la recompensa”, dice un refrán que valora el esfuerzo y la perseverancia. La noche de este lunes 4 de mayo, Diario Deportivo DIEZ se vestirá de gala para galardonar a lo mejor del deporte hondureño en la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.

Con una alfombra roja donde irán desfilando todas las personalidades y con una recepción espectacular, dará inicio la gala en el Hotel Clarion de Tegucigalpa. Allí, cada invitado será reconocido por enaltecer el fútbol y otras disciplinas, tanto en Liga Nacional, Selección Nacional, Liga de Ascenso y los otros deportes donde destacaron a lo largo del 2025.

En esta edición número 10, se irán premiando uno a uno. Se vivirá una incógnita y poco a poco los ganadores recibirán con orgullo el galardón que, a lo largo de un año muy trabajado, tendrá la recompensa, que año con año Diario DIEZ reconoce esa laboriosa labor con la que se entregan en esta linda disciplina.

Algunos de los premios serán: mejor jugador, mejor extranjero, mejor futbolista joven, mejor entrenador, mejor gol y se reconocerá a la trayectoria.

La gala será transmitida en directo por las pantallas de GoTV que está disponible en todas las cableras a nivel nacional, así como por las redes sociales de Diario DIEZ para que no se pierda todos los detalles. Todo comenzará muy temprano con el desfile de las personalidades en la alfombra roja.