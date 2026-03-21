Tabla de posiciones Premier League: Liverpool y Chelsea tropiezan y United lo festeja

Londres, Inglaterra.

El Chelsea no pudo aprovechar otro tropiezo del Liverpool en la lucha por clasificarse para la próxima Champions, tras ser goleado este sábado 3-0 por el Everton y permanecer fuera de los cinco primeros puestos de la tabla de posiciones en la jornada 21 de la Premier League.

El Liverpool, vigente campeón, sufrió una derrota por 2-1 ante el Brighton & Hove Albion en el partido que abrió la actividad del día, es la décima derrota del equipo red en una pésima defensa del título de la Premier League.

Pero la contundente derrota del Chelsea en el estadio Hill Dickinson da nuevas esperanzas a un grupo de clubes que se encuentran por debajo de ellos, incluidos el propio Everton, el Brentford y el Fulham.

Los cinco mejores equipos de la Premier League tienen prácticamente asegurada su participación en la Champions League la próxima temporada gracias al buen desempeño de los clubes ingleses en Europa.

El Arsenal es el gran favorito para hacerse con el título de la Premier League por primera vez desde 2004, con el Manchester City, segundo clasificado, muy por delante de su rival de ciudad, el Manchester United, que ocupa el tercer puesto.

El United, que empató 2-2 en Bournemouth el viernes, aventaja en cuatro puntos al Aston Villa, cuarto clasificado, que recibe al West Ham, que atraviesa un mal momento, el domingo.

El Liverpool llegó a la soleada costa sur tras una victoria global por 4-1 sobre el Galatasaray en Anfield a mitad de semana, que les dio un gran impulso anímico y les permitió alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pero fueron claramente superados por el hambriento Brighton de Fabian Hurzeler, para quien el veterano delantero Danny Welbeck anotó dos goles, uno a cada lado del gol bien ejecutado de Milos Kerkez para los visitantes.

La derrota dejó a los vigentes campeones con solo un punto de los últimos nueve, tras encajar goles en los últimos minutos en la derrota por 2-1 ante el colista Wolves y el empate 1-1 del pasado fin de semana en casa contra el Tottenham, equipo amenazado por el descenso.