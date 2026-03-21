Tabla de posiciones Premier League: Liverpool y Chelsea tropiezan y United lo festeja

El Chelsea no pudo aprovechar otro tropiezo del Liverpool en la lucha por clasificarse para la próxima Champions, tras ser goleado este sábado 3-0 por el Everton y permanecer fuera de los cinco primeros puestos de la tabla de posiciones en la jornada 21 de la Premier League.
El Liverpool, vigente campeón, sufrió una derrota por 2-1 ante el Brighton & Hove Albion en el partido que abrió la actividad del día, es la décima derrota del equipo red en una pésima defensa del título de la Premier League.
Pero la contundente derrota del Chelsea en el estadio Hill Dickinson da nuevas esperanzas a un grupo de clubes que se encuentran por debajo de ellos, incluidos el propio Everton, el Brentford y el Fulham.
Los cinco mejores equipos de la Premier League tienen prácticamente asegurada su participación en la Champions League la próxima temporada gracias al buen desempeño de los clubes ingleses en Europa.
El Arsenal es el gran favorito para hacerse con el título de la Premier League por primera vez desde 2004, con el Manchester City, segundo clasificado, muy por delante de su rival de ciudad, el Manchester United, que ocupa el tercer puesto.
El United, que empató 2-2 en Bournemouth el viernes, aventaja en cuatro puntos al Aston Villa, cuarto clasificado, que recibe al West Ham, que atraviesa un mal momento, el domingo.
El Liverpool llegó a la soleada costa sur tras una victoria global por 4-1 sobre el Galatasaray en Anfield a mitad de semana, que les dio un gran impulso anímico y les permitió alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Pero fueron claramente superados por el hambriento Brighton de Fabian Hurzeler, para quien el veterano delantero Danny Welbeck anotó dos goles, uno a cada lado del gol bien ejecutado de Milos Kerkez para los visitantes.
La derrota dejó a los vigentes campeones con solo un punto de los últimos nueve, tras encajar goles en los últimos minutos en la derrota por 2-1 ante el colista Wolves y el empate 1-1 del pasado fin de semana en casa contra el Tottenham, equipo amenazado por el descenso.
Chelsea atraviesa un mal momento
El Chelsea sufrió su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones contra el Everton, lo que supone un gran quebradero de cabeza para el nuevo entrenador, Liam Rosenior, que intenta salvar la temporada.
Con el empate del United y la derrota del Liverpool, el Chelsea tuvo la oportunidad de colocarse cuarto, a cuatro puntos de los Red Devils, pero la desaprovechó de forma espectacular.
La victoria del Everton, gracias a dos goles de Beto y un golazo de Iliman Ndiaye, les sitúa a tres puntos de su vecino Liverpool, a la espera del derbi de Merseyside en casa el próximo mes.
Rosenior, que sustituyó a Enzo Maresca en enero, debe ahora encontrar la manera de revitalizar su plantilla, formada con un alto coste, que ganó el Mundial de Clubes y la Conference League de la UEFA la temporada pasada.
El Fulham superó al Brighton en la clasificación, situándose a cinco puntos del Liverpool, tras remontar y vencer al Burnley, que lucha por evitar el descenso, por 3-1.
El Burnley se encuentra a nueve puntos de la salvación a falta de solo siete partidos.