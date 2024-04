Presidente de Potros dispara y revela qué pasó con Harold y Rougier en la H

Toda, hombre, totalmente. Le voy a poner un caso real. Usted puede ver que la UPNFM llegó a ser campeón nacional del Torneo de Reservas, sin embargo usted mira que del equipo que quedó en último lugar fue que llamaron a los selecciones. De la UPNFM no llamaron jugadores, ¿por qué? Otro ejemplo: Ricky Zapata es un jugador que llegó de Real Sociedad a Motagua, llega a un equipo grande y lo llaman a la Selección; mi pregunta es: ¿si se hubiera quedado en el equipo pequeño, usted cree que lo hubieran llamado? No lo llaman.

Cada vez que eligen la Federación empiezan a regalar balones, uniformes y a comprar consciencias. ¿Quiénes son los que votan? Son diputados que representan a sectores. Esos diputados no traen el sentir, pensar y los intereses de sus representados, sino que ellos allí ya se vuelven independientes, entonces llegan a negociar canonjías para que sean enviados a Costa Rica, a un viajecito a México, y con eso obtienen los votos para elegir los intereses. La Fenafuth es un organismo simplemente de intereses particulares y no del fútbol nacional. Es un desastre.

El concepto no es que yo llegue, el concepto que yo tengo y mi lucha inclaudicable es para que se cambie la estructura hasta de cómo elegir la Federación, porque no se puede seguir eligiendo de la manera corrupta, incorrecta y que no es transparente porque solo los sectores que tienen intereses muy profundos son los que la eligen.

Totalmente. El mérito que tiene Rueda como entrenador yo no se lo voy a quitar, pero es manipulado por los intereses de los poderosos, de terceros, que son los que verdaderamente están detrás del trono. Y si no, mire en el caso de Potros, que tiene un portero que lo llamaron a la Selección, que se llama Harold Fonseca, y que ha seguido todo el proceso de Selección, sin embargo llaman a un portero una semana antes y una hora antes del partido sustituyen a Harold por ese jugador que no tenía proceso de Selección, entonces ¿cómo se llama eso?

La Comisión de Selecciones le impone jugadores. Yo no creo que el profesor Rueda teniendo tanta capacidad vaya a poner para a un portero como Rougier. Yo no dudo de su capacidad como portero, pero lo que ha demostrado es que es un portero de tarde; hay una tarde que no le pasa ni una pelota, pero también hay tarde gris como la del juego de la Selección en la que los dos goles son culpa de él. Porque hace una rabona, todos los medios pasan esa jugada o porque metió un gol en Comayagua, en el que le sale una soberbia ‘guasa’ o carambola, resulta que lo enmarcan. Bueno, ya lo están promoviendo para que sea el portero de la Selección de Argentina. Es una vergüenza lo que está pasando en el fútbol de Honduras.

¿Es cierto que Harold le dijo a usted que al ver que no iba a jugar quería regresarse a Honduras de Estados Unidos?

Eso fue un sentir que él tuvo en ese momento, lógicamente como jugador disciplinado no lo hizo. Se quedó, pero eso fue lo que él sintió. Él lo ha expresado, que él se sintió tocado en su amor propio porque él pasó los procesos, los microciclos, pasó todo, fue un jugador disciplinado por ganarse ese puesto, lo lucha y, una semana antes, llaman a un portero extranjero y lo quitan. Harold, el día del partido durante la mañana, había estado practicando como titular y una hora antes una llamada telefónica y lo quitan... Qué es Rueda? Un marioneta de la Federación de Fútbol.¿Qué e

¿Pero usted cree que a un entrenador experimentado como Rueda le hagan eso?

Óigame, ¿y las presiones que hay? Rueda no va a salir diciendo una cosa en contra de la Federación, jamás de la vida. Él tiene la capacidad porque es un pedazo de entrenador, que nadie le va a quitar los méritos de que ha estado en mundiales, que nos llevó a Sudáfrica 2010... El problema no es él, el problema es la presión que ejercen los que tienen los hilos agarrados, el poder que manipula. Es la manipulación que hay en la Federación de parte de equipos grandes, de los poderosos de este país, que influyen para que se coloquen jugadores que no tienen los méritos de estar en la Selección.

¿Usted le aconsejaría a Harold que siga yendo a la Selección?

Esas decisiones las tiene que tomar él, yo simplemente me he concretado en pedir públicamente que los que le hacen daño al fútbol que se salgan, que le dan oportunidad a las personas que tienen deseos, voluntad y capacidad. No puedo ocultar la intención que tenía de ser presidente de la Federación, pero la idea que yo tenía era rodearme de exfutbolistas y exmundialistas para que fuesen ellos quienes manejen el tema deportivo. A mí me da no sé qué ver quiénes forman la Comisión de Selección de Honduras; da lástima, dirigentes que han descendido equipos a segunda división. Ellos son los que toman decisiones. Allí deberían estar los más connotados jugadores, entrenadores, que tienen la visión y la capacidad, pero van a poner allí personas que nunca le han pegado a una pelota. Eso es una vergüenza.

¿Qué sugiere entonces ante todo esto que está diciendo?

Yo públicamente en este momento le pido a don Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol, que renuncie... que si le quiere hacer un bien al fútbol, ponga su renuncia y se aleje del fútbol porque está haciéndole un daño irreversibles al balompié de Honduras.

Usted mira, y que la FIFA se pronunció, cómo jugadores del Marathón que fueron inscritos de manera fraudulenta, ahora los mandan regreso al Vida... ¿y todos los partidos que esos jugadores disputaron?, ¿usted cree que los demás equipos no van a protestar al momento de un descenso?.

En el caso de nosotros, que Marathón no está quitando la oportunidad de ir a la Copa Centroamérica, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando incluyeron jugadores que estaban mal inscritos?, ¿quién lo permitió? La Federación, ¿con el visto bueno de quién? De la Liga Nacional. Los medios de comunicación tarifados y que reciben canonjías de la Federación se quedan callados y no dicen absolutamente nada. Esto no lo sacan a luz pública. Espero que ustedes tengan la valentía de hacer públicas estas declaraciones.

Claro, está entrevista se hará pública...Me han quitado el derecho a pronunciarme porque me quieren silenciar, pero a mí no me van a silenciar. Tengo que decir lo que sienten millones de hondureños. Pongamos un alto al daño que le están haciendo al fútbol hondureño.

No se trata de que Samuel García quiera ser presidente de Fenafuth, no. Pongamos una persona que tenga el conocimiento, que tenga la capacidad, honestidad y el tiempo para dedicárselo al fútbol de Honduras. No se trata de mí, se trata de que somos impulsores para que hayan cambios estructurales necesarios y urgentes porque aquí lo que hay es una crisis del fútbol, que está a punto de ser castigado por la FIFA por varios años por mal manejo del señor Jorge Salomón.