Portugal cambia el número 7 de la selección para "eternizar" a Cristiano Ronaldo

Lisboa, Portugal.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este sábado que el dorsal número 7, que ha llevado Cristiano Ronaldo durante las últimas décadas, tendrá un "diseño gráfico diferente" con el fin de "eternizar" el legado de su excapitán.

A partir del partido de esta noche contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de las Naciones, el 7 tendrá una tipografía distinta a la del resto de números, y con un trazo blanco en el centro, a diferencia de la utilizada hasta ahora, según informó la Federación en su página web.

"Esta es otra forma de inmortalizar el significado de un número tan especial y rendir homenaje al legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo", escribió.

Y concluyó: "A partir de hoy tendremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para inmortalizar una historia que nunca se olvidará. ¡Gracias, Cristiano!".