Policía de Costa Rica llega al estadio para arrestar a jugador de Nicaragua: Así terminó todo

San José, Costa Rica.

Un futbolista nicaragüense casi se pierde el partido de eliminatorias del Mundial 2026 de este lunes frente a Costa Rica debido a una deuda por pensión alimenticia por la que la policía llegó a buscarlo al vestuario del Estadio Nacional de San José. El secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Gustavo Araya, explicó a periodistas la situación y la presencia de la Fuerza Pública en el estadio, pero dijo que no daría más detalles pues el caso involucra a una persona menor de edad. La identidad del futbolista nicaragüense tampoco trascendió, pero sí podrá jugar el partido, aunque es posible que deba pagar la deuda al finalizar el compromiso para evitar ser detenido.

Costa Rica se mide a Nicaragua en partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México. Tras la noticia, la Federación de Fútbol de Nicaragua ha lanzado un contundente comunicado y lanza fuertes acusaciones por la información de que la Policía de Costa Rica buscaba arrestar a uno de sus jugadores de la selección. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. "En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia. Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel", señalaron en el texto. Y añadieron: "Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel. Resulta, por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo minutos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño del representativo nacional".

COMUNICADO INTEGRO DE LA FEDERACIÓN DE NICARAGUA

La Federación Nicaragüense de Fútbol reafirma su respeto absoluto al Estado de Derecho y a las leyes vigentes en todos los países donde participa, así como su convicción de que todas las personas deben cumplir sus obligaciones legales, incluidas las de carácter alimentario. No obstante, rechazamos categóricamente la forma, el momento y el contexto en que se ejecutó dicha diligencia, la cual compromete la integridad emocional del jugador, altera la preparación del equipo y vulnera el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competencia internacional. FENIFUT exige que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA, y se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan jamás en el marco de una competencia oficial.