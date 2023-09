Pedro Troglio revela qué club puede pelarle el título; hace confesión sobre Diego

San Pedro Sula, Honduras.

Pedro Troglio y el Olimpia chocan ante el Marathón por la octava fecha del torneo Apertura 2023 y habló con Diario LA PRENSA en exclusiva desde el hotel de concentración. El entrenador de los albos respondió a todo, desde el compromiso antes los verdes hasta de Diego Vázquez y de la Selección Nacional de Reinaldo Rueda.

Troglio contó el día que le cambió su parecer con Diego Vázquez, quien le envió un mensaje en una fecha muy dura en su vida. Acá lo que dijo Pedro Troglio: Partido ante Marathón Es un partido duro, Marathón es un rival que en los últimos tiempos ha sido complicado para nosotros, vamos a intentar poder ganar para seguir manteniéndonos en el primer lugar. Se le complica mucho Marathón Con el equipo de Názar perdimos el invicto el torneo pasado, es un partido muy duro, además creo que se armó bien el Marathón el torneo pasado y ahora agregó jugadores. ¿Un mejor Marathón este torneo? Si analizas, es el mismo plantel, sacando a Marco Vega que se fue y sumó a Samuel Elvir, sumó algunos jugadores interesantes que le dan variantes, pero bueno, tampoco quiere decir que hará la misma campaña, la puede hacer mejor o peor. Creo que los equipos hondureños se están reforzando mejor, el campeonato fue muy duro y este hay equipos que todavía no se soltaron, pero cuando se suelten va a ser muy duro. Marathón, el equipo que más invictos le quita a Olimpia Cuando me tocó venir a Honduras, me dijeron que venir a San Pedro Sula era muy difícil, era venir a ver si se podía sacar un empate por el calor, por la cancha, pero hemos tenido medianamente buenos resultados, para mí sigue siendo muy difícil. Es un clásico, son partidos difíciles, no hay una seguridad de que vamos a ganar. Regresa a los banquillos tras el castigo No apelé porque tengo dos apelaciones en el campeonato nada más y no quisimos perder una. Si no me hubieran convocado ocho jugadores a la Selección, tampoco hubiéramos apelado por Solano.

¿Persecución por los castigos? No, porque me echaron bien, discutí. Lo que sí me molestó y no me gustó para nada... No apelé, pero envié una carta porque pusieron que yo lo había intentado agredir, yo no lo agredí, yo fui a hablarle en la cara y lo choqué con la gorra y dice que le di un cabezazo. ¿Cómo le voy a dar un cabezazo? Loco no estoy, puso que le dije que es un sinvergüenza y no fue así, yo dije ‘esto es una vergüenza’. Pero no es una persecución.

¿A qué equipo ve peleándole a Olimpia por el título? Yo sigo diciendo que el más difícil para nosotros es Motagua, es nuestro rival, es el clásico, vivimos en la misma ciudad, pero yo veo en un escalón a Marathón, el Real España no ha arrancado bien, Olancho FC siempre, pero hoy hay mucha paridad, fijate en Génesis, en Real Sociedad, los equipos de La Ceiba no están tan bien, pero se van a recuperar, tienen buenos planteles. Antes era muy marcado, vos sabías que habían tres o cuatro partidos que vos hacías los puntos, hoy no estás seguro de eso. La llegada de César Vigevani a Motagua Yo lo conozco, trabajó en el Alvarado de Mar de Plata, es un técnico joven, con conceptos claros, el otro día dijo, en tono cómico, que me iba a amargar, pero lo dijo en broma, que querés que diga, que va a perder. Lógico no le puedo desear que le vaya bárbaro porque si le va bárbaro a él me va mal a mí, esperemos que pueda trabajar en paz. ¿Qué tipo de crítica le molesta a Troglio? La mentira me molesta, como que hayan dicho que yo agredí al árbitro o que alguien diga que yo me peleé con la gente de Tocoa, esas son informaciones falsas, porque no saben lo que pasó. A mí no me molesta la crítica normal de fútbol, me molesta cuando no se hace un estudio, como cuando se te pide que no puedes perder con un equipo de Nicaragua, pero sí tienes que ganarle a los mexicanos. Esta ecuación dice que vos no le podés ganar ni a los de la MLS ni a los mexicanos y cuando vos perdés con un equipo mexicano te matan también, entonces no son manejadas las dos noticias con la misma objetividad.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Reinaldo Rueda? Yo a Rueda lo conocí en Argentina, él estaba comiendo en el mismo restaurante, lo saludé. Estamos hablando de un técnico espectacular, que a cualquiera le causa placer escucharlo. Los partidos de Honduras con Rueda Con Guatemala, más allá que no se ganó se jugó bien, se vieron buenas cosas. Contra Jamaica se perdió y para mí hubo muy buenas cosas y el último partido, lógico que el rival no era el mismo de los anteriores, pero en los partidos que sí el rival era complicado creo que se vio una muy buena Honduras con buen criterio de juego, con buenas llegadas, con una buena defensa. Buenos augurios en la Selección La convocatoria fue medianamente lo que todos creíamos, los mejores jugadores que están afuera más los mejores jugadores que están en el país. Yo creo que va por buen camino, va a ser difícil, pero hay buenos augurios.