La reacción de César Vigevani a los tres goles anulados a Motagua

El DT argentino no habló del arbitraje de Raúl Castro, sin embargo, dice que vio la repetición del tanto anulado a “Zapatilla” y que esa diana no estaba en posición offside. ¿Qué opina de la Real Sociedad?

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo valora este empate ante Real Sociedad?

Un poco de ansiedad, nos apresuramos sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo estuvimos más finos, un poco más fríos para tener la pelota. Creo que en el segundo tiempo hicimos méritos para ganar el partido, convertimos tres goles. Es obvio que hay cosas para corregir, lo importante acá es sacar conclusiones de los triunfos como cuando no se ganan y el camino es largo, le digo a los jugadores que es un torneo largo que se juega cada dos días. No te permite festejar porque el miércoles ya tenés que pensar en otro partido, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir sumando partido a partido el concepto de nuestra idea. Seguimos manteniendo el arco en cero que es la principal meta que tenemos porque generamos y podemos convertir.

Tres goles anulados, ¿hicieron el trabajo adecuado o le genera dudas?

No me gusta hablar mucho de los árbitros, porque el partido terminó y los goles y no los van a devolver. Me parece que por la jugada de más que habíamos hecho y porque lo acabo de ver, el de Zapatilla Mejía estaba habilitado. Esperemos que la próxima por ahí no se equivoquen. No me detengo a mirar mucho ese tema arbitral. Se pueden equivocar como a veces nos equivocamos nosotros. Es una pena porque el partido estaba cerrado y un gol iba a abrir o obligarlos a ellos a salir. En el segundo tiempo ellos plantaron los diez en su campo, era difícil, así todo el equipo tuvo situaciones de gol.