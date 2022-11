Muy buena. Lo que pasa que cualquier lista de la selección de Argentina que vos hagas van a quedar nombres importantes por fuera, pero solo se pueden llevar 26, antes solo iban 22. Siempre en cada mundial va haber alguno que está mal y se queda afuera porque no hay lugar para todos. El técnico tiene que decidir y elegir que el que no está bien se tiene que quedar afuera. Me ha pasado a mí cuando armo un equipo aquí.

Es lógico que Messi no lo quiera decir, un equipo donde esté él y con los compañeros que tiene, es un candidato, pero no eres el único favorito. Es como te decía la primera parte va pasar, pero cuando se vengan los octavos, cuartos, semifinales y final te vas a cruzar con los demás fuertes y dependes de que te levantes con él pie derecho, que la pelota pegue en el poste y se meta hay un muchas situaciones.

Los conozco a casi todos, claro, he tenido la suerte de relacionarme con la mayoría en su momento los he enfrentado y hemos conversado con Leandro Paredes, Messi, Lautaro Martínez y un montón de jugadores que uno va conociendo con el tiempo. Todos son gente humilde más allá de la situación que viven.

¿Ya es hora de cortar la paternidad Europea?

Ya es necesario, pero no es fácil lo sigo sosteniendo. Nosotros fuimos campeones en 1986, al siguiente mundial fuimos y finalistas y volvimos a pisar una final hasta en 2014. Es lo que te digo, a veces son unos fracasados o exitosos por un penal, si en una definición por penales pasas eres un crack, pero si erras eres un fracasado. La línea es tan delgada e injusta.

La serie que viste vos escuchaste a Ángel Di María a Messi dolidos y con temor de no salir campeones de América eso te demuestra la ganas que tienen.

¿Por qué Europa ha sido tan superior si en el continente tenemos a Messi, Neymar, Luis Suárez entre otros?

Se ha salido sub campeón del mundo, esto es muy fino, no es como que los equipos sudamericanos no estén metidos en la disputa y se queden siempre en octavos, siempre están en la pelea, en algún chispazo el sol puede brillar para estos lados.

Se habla del último mundial de Messi, ¿por el bien del fútbol la copa debería ser para él?

No por el bien del fútbol, sino por el bien de él. Creo que el fútbol ha sido ingrato con él porque a nivel mundial se le se reconoce como el astro que es, pero el tema está en Argentina, Diego salió campeón del mundo; sin embargo, jugó cuatro o cinco mundiales y solo ganó uno, entonces Messi no es bueno porque no ha sido campeón y Maradona tampoco porque no pudo ganar los cuatro o cinco.

Yo tengo un deseo que Lionel Levante la copa porque se nota que ama a la selección, ama estar en el país y ama ponerse la camiseta.

¿Messi ganando el mundial se convertiría en el mejor jugador de todos los tiempos?

Yo creo que ya es uno de los mejores de la historia. Aunque gane la copa del mundo no va ser mejor que Maradona va ser igual que él. Pienso que hay que darse cuenta lo que ha sido su carrera futbolística, lo que ha dado, lo que transmitido y Messi ha transmitido lo mismo que Maradona con la diferencia que en nuestros tiempos no existían los teléfonos y las redes sociales sino Diego hubiese sido un descontrol en todo, yo que tuve la suerte de jugar a la par de él era de otro planeta como imagino que sienten todos los que juegan al lado de Messi.

Profe, si Argentina es campeón, ¿cómo lo celebraría?

Yo ahora soy un hombre del fútbol y no es lo mismo a cuando era un chico y era hincha que salía a las calles a festejar, pero te soy sincero, uno siempre quiere que nuestro nombre siga arriba porque somos un país de 40 millones de habitantes y hemos tenido la suerte de sacar jugadores de alto nivel en lo más elite de este deporte.

¿Qué estaría dispuesto a realizar?

Jajaja, no yo nada. Ya me tocó ver campeón del planeta a Argentina dos veces y encima jugué un mundial.

¿Este ambiente mundialista le trae recuerdo a cuando usted jugó en Italia 90?

Muchos, hoy a la distancia creo que disfrutaría mucho más jugar un mundial, en aquel momento tenía 24 años y no me daba cuenta lo que estaba jugando, estuve con los compañeros en otro país solo y mire la inauguración de un mundial, pero estaba jugando y no me daba cuenta la magnitud de lo que estaba pasando. Hoy le daría mucha más relevancia, lo viviría más. No hay nada más lindo que jugar un mundial.

¿Cómo es una concentración estando en un mundial?

Lo más difícil es la previa, todos los jugadores están pensando en no lesionarse para poder estar en el mundial porque nadie se lo quiere perder. Ya estando en la concentración es como la vivencia de cada día antes de los partidos hay una ansiedad bárbara, pero una vez inicia cada encuentro se te va bajando.

Argentina no es campeón desde 1986 con Maradona comandando ese equipo. ¿Tantos años de sequía se podría convertir en una presión o motivación para los jugadores?

No creo que sea un peso. Estos jugadores se sacaron la presión de no haber salido campeones de ninguna final en la que habían estado, ahora con la copa que ganaron se dieron un respiro porque Argentina no era campeón de América desde el 1993, casi 29 años, pero esto no significa que vas a ser campeón del mundo.