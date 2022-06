Pedro Troglio: “En Olimpia les pedí a mis jugadores no tener sexo antes de los partidos”

La Plata, Argentina.

Pedro Troglio es el hombre del momento en el fútbol hondureño. El argentino fue confirmado como el nuevo entrenador del Olimpia, a donde vuelve después de un corto paso por el club San Lorenzo de Almagro de su país. Troglio está disfrutando de unos días de vacaciones en Argentina antes de incorporarse de lleno con el equipo merengue. El técnico llegará entre el 13 o 14 de junio ya que el Olimpia tiene marcado en el calendario empezar el 15 la pretemporada. Antes de eso, Troglio concedió una extensa entrevista a ‘Líbero‘ de ‘TyC Sports‘, en la que habló de muchos temas, como la vez que le prohibió a los jugadores del Olimpia tener sexo con sus parejas antes de los partidos, entre otras muchas cosas que contó. LA ENTREVISTA: Si no hubieras sido jugador de fútbol/entrenador, habrías sido... “Soy periodista deportivo, pero este lo hice antes de cuando estaba haciendo el curso de técnico porque Bilardo nos había dicho una vez que para opinar es mejor ser periodista porque después te dicen vamos a trabajar a la televisión. ¿Sos muy cabulero? “Es una compañía la cábala, no es que trae suerte. Los técnicos estamos solos. En Olimpia siempre la misma ropa, el mismo calzoncillo que tenía un agujero que si algún día me descomponía, me tenían que llevar a un hospital y me tenían que sacar los pantalones iba a ser vergonzoso, mi calzoncillo no estaba sano porque lo dejaba así, después le prendí fuego”.

Un sueño cumplido... El 10 de junio de 1983 cumplí mi sueño de debutar en Primera y a partir de ahí hacer la carrera. Nunca imaginé después que iba a tener 20 años como técnico, porque no me veía, y ya llevo 17 años, pero haber llegado a Primera fue el sueño más grande”. Un jugador que te dio gusto dirigir... “Por quien es hoy y en quien se transformo: Nacho Fernández. Vi todo su crecimiento, lo vi progresar y hoy lo disfruto, somos amigos”. ¿Sos mejor jugador que entrenador o DT que jugador? “Soy mejor DT que jugador, me he sentido más responsable, como jugador creo que toque siempre en la banda, atrás en el fondo”. Tu mayor satisfacción como entrenador... “Salir campeón cuatro veces (con Olimpia) es quedar en la historia de un país, salir campeón con Cerro Porteño es importante, pero creo que un momento importante es el ascenso con Gimnasia”. Tu mayor frustración como entrenador... “La última con San Lorenzo porque en todos lados donde estuve algo hice, siempre, después te terminas yendo cuando te va mal o te vas porque te fue bien y te fuiste, pero en San Lorenzo dirigí nueve partidos nada más, esa fue la frustración más grande por no haber podido sostenerme más en el tiempo en un club tan importante. Todo mundo sabía donde llegaba, todos me decían que estaba mal, que era una locura, los mismos dirigentes me dijeron ´banca mayo´. Yo siempre creo que puedo darle vuelta y a lo mejor en esto me creí demasiado y no pude”.

Red social preferida.. “Me recontra calienta, pero es el Twitter. En Instagram hasta me dan una mano para manejarlo. El Twitter lo veo porque me gusta la información, es lo que sale al segundo, a mi me gusta estar informado, pero eso es un criadero de boludos y es verdad. Aparece un boludo escribiendote cualquier barbaridad, me parece una red ridícula en cuanto a los boludos que escriben barbaridades y que se esconden detrás de un nombre que no es tampoco el de ellos”. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? “Independiente, fui a todos lados. Estuve en el famoso partido de los 8 hombres en Córdoba y vivi toda la época dorada de Independiente”. “Tuve la suerte de dirigir Independiente, para la familia era una ilusión porque lógico, no pude jugar, pero para toda la familia hincha de independiente fue muy lindo, pero claro, estoy mucho más representado con Gimnasia que con cualquier otro club por todo lo que me ha dado” ¿Qué significó para vos que Diego dirija a Gimnasia? “Para mí fue lo mejor que pudo haber hecho Gimnasia en ese momento y me hizo feliz saber que el club le daba la posibilidad a alguien que necesitaba tener una mano acá en Argentina porque acá somos jodidos. Maradona transmite más que cualquier entrenador del mundo, le dije que la iba a pasar muy bien ahí y que lo iba a sentir como en Napoli porque la gente de Gimnasia es pasional y yo creo que se sintió así. Me hizo muy feliz que al menos pudiera despedirse como técnico de fútbol y en su país, que creo que es lo que él quería”. ¿Qué es Gimnasia en tu vida? “Es una casa, acá conocí a mi esposa, mis hijos va a ver todavía a Gimnasia, es el club que me ha acobijado como si fuera un hiji prodigo cuando no soy de la casa, me ha dado muchisímo amor y después como en toda relación, he tenido separaciones por gente que no te quiere, pero he caminado siempre de la mano”.

¿Bilardo los dejó afuera del debut con Camerún en el Mundial por haberlos encontado jugando a los jueguitos? “Sí, al nintendo, a Mario Bros, a rescatar a la princesa. Quedamos afuera por eso, Bilardo dice que no, pero sí. Entró a la habitación a las 2 de la mañana, estábamos jugando, hasta ese día veníamos siendo titulares y al siguiente día cambió y nos sacó a los dos. Ahora, que me saque a mí, pero a (Claudio) Caniggia, es por eso”. También los agarró fumando con Caniggia y mando a Maradona decirles... “Yo no sabía fumar, Bilardo lo mandó. Yo el único cigarrillo que agarré. Diego entró y nos dijo ´ché, fumen en la ventaja´. No es que dijo que no fumen, pero ahí el que fumaba y fumaba era Claudio”. Tres situaciones insólitos que viviste con Bilardo... “Me hizo sacar un cactus en Roma, Italia, porque traía mala suerte, era una planta grande, la tuve que cortar a pedazos y sacarla, arme un revuelo en el edificio. Él decía que era mufa, era el portero, entonces me dijo ´mira, yo voy a venir el mes que viene, sácala porque trae mala suerte´. Yo la saqué porque sino me iba a decir afuera de la lista”. “El día que hizo a (Óscar) Ruggeri arriba del avión para probarlo, lo hizo correr por el pasillo del avión para ver si sentía dolor. También el día que hace bailar al Tata Brown al lado de Careca en el casamiento de Diego, lo hace bailar para ver quien lo iba marcar en la Copa América 89´ y después lo llamó que iba a ir Ruggeri”. Ganarle 1 a 0 a Brasil en Italia 90´ fue... “El polvo más grande de mi vida”.

¿Tu posición preferida en la cama es la que te enseño el doctor? “Muertito, tranquilo usted, que trabeje la pareja”. El lugar más exótico donde hiciste el amor... “En el baúl de una camioneta, no se podía esperar ir a otro lugar, así que se hizo ahí y estuvo bárbaro, transpiré como loco”. ¿En Olimpia le pediste a tus jugadores que no tengan relaciones sexuales antes de los partidos? “Sí. Íbamos a jugar cada tres días y encima van, comen mal, hacen el amor exageradamente, pim, pim, pero exageradamente es exageradamente factible que no llegues a jugar cada tres días, es imposible”. Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes... “Invitaría a Diego, no podría faltar, invitaría a Perón por una cultura familiar, crecí con los discursos y los escuchaba en la radio con mis viejos. Y sí traería a mi viejo (se le corta la voz), a mi papá de vuelta para tener un asado con él, el último que no lo pude ver”.