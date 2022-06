El entrenador argentino Pedro Troglio ya habló por primera vez como nuevo entrenador del Olimpia tras confirmarse su regreso después de cinco meses de su salida.

El único técnico tetracampéon del fútbol hondureño solo estuvo cuatro meses en el San Lorenzo de Almagro y ha retornado a Tegucigalpa luego que de la corta aventura de Pablo Lavallén que culminó con una eliminación en semifinales del pasado Torneo Clausura 2022.

Troglio brindó una entrevista telefónica al programa ‘Fútbol a Fondo‘ de Televicentro. Asegura que para él “es una felicidad enorme, todos saben lo que siento por el club y el país. Lógico que la posibilidad de volver a la Argentina a un club grande, más allá de los problemas que tenía. También tenía que ver con lo sentimental, lo familiar, no tenía a mi madre bien, de hecho pasó lo que pasó el día lunes que tuve la desgracia de perderla, esto me abre la posibilidad de poder volver a irme del país. Me llamó Rafa (Villeda) y llegó enseguida a un acuerdo”.