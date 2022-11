Los increíbles hallazgos encontrados en el estadio Nacional de Tegucigalpa: “Estaba obsoleto”

“Aquí nos encontramos con cuatro tipos de gramas, la tierra no era apta para el pasto de alta competencia, no había un sistema de drenaje, una gran cantidad de piedra de río, lo que provocó las lesiones de varios jugadores ”, comentó Rudy Urbina , Jefe de prensa de CONDEPOR.

Mientras con las excavadoras hacían la labor de remover el suelo y eliminar el material no productivo con el que habían utilizado en el engramillado del Nacional, varias sorpresas salen a luz.

Mientras las maquinarias continúan con su labor de la extracción del material no apto para este tipo de pastos, en medio del terreno de juego apareció Enio Cubillo, encargado de instalar el nuevo engramillado del Nacional.

Con sus gafa negras y protegido de las altas temperaturas que imperan en Tegucigalpa, Cubillo pudo explicar parte de los hallazgos con los que se ha encontrado en la obra.

“Previo al concierto se hizo la remoción de la grama y desde el viernes se comenzó a bajar 90 centímetros del material (tierra) y así realizar la nivelación láser e instalación de las capas”, comenzó contando.

También recalcó en el pésimo estado en el que se encontraba el inmueble. “Esta cancha estaba obsoleto, no tenía un perfil que hoy solicita FIFA, no hemos encontrado tubería de drenaje y era normal lo que pasaba. En algunos lagos se hizo perforación de más de 90 centímetros y no encontramos nada, pero ahora haremos un sistema de drenaje nuevo”.

El encargado de la obra del Chelato Uclés asegura que han puesto la maquinaria necesario para tener lo más pronto posible la nivelación de estadio.

“Tenemos dos retroexcavadoras, 25 a 30 volquetas y al día esperamos hacer unos 200 viajes y en cinco días tener afuera el material que no se ocupa y poner el nuevo”.

Lamentablemente, Cubillo confirma que el material usado en el Chelato Uclés no fue el mejor para este tipo de escenarios.

“Esto no era material permeable, no tiene filtración para las gramas estándares FIFA”.

La entregada de este proyecto está pactado para el primer trimestre del 2023. “Finales de febrero o principios de marzo esperamos tener una gran totalmente establecida”.

NUEVO ALUMBRADO EN EL CHELATO UCLÉS

Las mejoras del estadio Nacional no solamente será en el engramillado, sino que también se contará con un nuevo alumbrado.

Según se ha pido explicar, ahora ya no se contarán con las obsoletas torres, ya que las mismas cuentan con focos que ya no se encuentran en el mercado y ahora se utilizarán un nuevo diseño 360 al contorno del estadio.