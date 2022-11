Así está el Torneo Apertura 2022: Olimpia virtual campeón de las vueltas, dos luchan por las semifinales y tres por repechaje

El único clasificado a semifinales es el líder Olimpia, que también es virtual campeón de las vueltas con 35 puntos al ser casi inalcanzable para el Motagua, que si bien tiene 32 unidades, el León le lleva una ventaja de seis en la diferencia de goles (+15 vs +9).

Del otro lado, el Real España (28 pts) espera atento, pues cierra las vueltas en el estadio Humberto Micheletti frente al Honduras Progreso y de suceder un revés olanchano, amarraría el tercer lugar.

Victoria, que resurgió en el cierre de campaña, dio un golpe de autoridad en el Clásico ceibeño ante Vida (0-1) y puso pie firme en el quinto puesto con 25 unidades, dos más de las que tiene Marathón, sembrado en el sexto y último lugar que da acceso al repechaje.

El Monstruo Verde perdió la oportunidad de amarrar su boleto al repechaje tras ser sorprendido ante Lobos de la UPN, que le propinó una dolorosa derrota de 2-1. Depende de sí mismos para estar en liguilla, pues si vencen a Olancho FC avanzarán a la ronda eliminatoria.

Aunque eso es algo que el Vida no desea. Los cocoteros, que si bien tienen los mismos 23 puntos que los sampedranos, no dependen de sí mismos para clasificar al estar abajo en la diferencia de goles (+2 vs -2), pero de vencer a UPNFM en la última fecha podrían colarse si Marathón o Victoria tropiezan.

PARTIDOS DE LA ÚLTIMA JORNADA:

Honduras Progreso vs Real España

Marathón vs Olancho FC

Olimpia vs Real Sociedad

Lobos UPNFM vs Vida

CD Victoria vs Motagua