La crisis de resultados que está viviendo Motagua lo mantiene caminando por la cornisa. El Ciclón Azul pudo ser abatido por un gran Real Sociedad, pero rescató un puntito que los hace valer por sí mismos para entrar directo a las semifinales del Torneo Apertura 2022.

Lo del equipo de Hernán ‘La Tota‘ Medina es preocupante, ya suma seis partidos sin conocer el triunfo y su fútbol no convence. Su defensa juega con nervios y su ataque no mete miedo. Los dos argentinos en sus filas son de relleno en la plantilla porque no aportan nada.

Ahora, el conjunto motagüense se la tendrán que jugar en la última fecha contra un Victoria que viene en ascenso y con un buen fútbol de la mano del ‘Doctor‘ Salomón Nazar. Motagua es segundo con 32 puntos, mientras la Real Sociedad llega a 10 unidades en el sótano de la tabla.